Karanténszorulás: mutatjuk, mi segíthet

A bezártság és az otthonlét néha egészen váratlan területeken mutatja meg negatív hatásait, ilyenek lehetnek például a megváltozott székelési szokások. Nem véletlen, ha a koronavírus-járvány kirobbanása óta eltelt több mint egy évben úgy érezzük, ritkábban járunk a mosdóba és nagyobb erőfeszítésünkbe kerül az, hogy megkönnyebbüljünk, mint annak előtte. A jelenséget külföldön már külön elnevezéssel illetik - ez a karanténszorulás.

A health.com portálnak nyilatkozó dr. Robert Lerrigo gasztroenterológus is megerősíti, hogy a pandémia óta olyanok is megtapasztalhatták a székrekedéssel járó panaszokat, akiknek korábban egyáltalán nem volt ilyen jellegű gondja. "Egyénenként változó lehet, hogy mit nevezünk székrekedésnek: egyeseknél azt, ha a szokottnál nagyobb megerőltetésbe kerül megszabadulni a produktumtól, másoknál azt, hogy a székletük a szokottnál keményebb, vagy egyszerűen csak kevesebb alkalommal mennek a vécére" - mondja a szakember.

A bezártság a székelési szokásainkra is hatással lehet. Fotó: Getty Images

Felborult a napi ritmus

A székletürítési szokások megváltozása három fő okra vezethető vissza: az étkezésre, a testmozgásra és a napi ritmusunkra, márpedig ezek mindegyikére hatással volt így vagy úgy a bezártság. Kevesebb lehetőségünk van a testmozgásra, az otthoni munka és a távoktatás miatt a főzésre szánt idő is jelentősen csökkent, a megszokott napi rutinunk pedig jócskán átalakult. "A vastagbélnek is megvan a maga cirkadián ritmusa, amelyet könnyen megzavarhat a testmozgás hiánya, a rossz alvás, az új étrend és a stressz" - ismerteti dr. Lerrigo, majd hozzáteszi, ezen tényezők közül egy-egy is elég lenne ahhoz, hogy érezhető változás álljon be az emésztési folyamatokban. Az inaktív, mozgásszegény mindennapok és a napi több óra ülés miatt a belek mozgása lelassul, ezáltal a salakanyag nehezebben jut át a bélrendszeren, tovább időzik a belekben, ami székrekedést okoz.

Nem tesz jót az erőlködés

A szorulás kezdetben csak kellemetlen puffadást, teltségérzetet, rossz közérzetet okoz, ám ha nem találunk megoldást a problémára, a belekben felhalmozódott székletnek előbb-utóbb komolyabb következményei is lehetnek. Hasi fájdalom, gyengeség, fájdalmas székletürítés és véres széklet is felléphet, súlyosabb esetben lázat, hányást és testsúlycsökkenést tapasztalhatnak az érintettek.

A bent rekedt bélsár a bélfalat is irritálja, emiatt hosszabb ideje leállt bélműködés esetén hirtelen hasmenés is előfordulhat. Az állandó erőlködés miatt megnő azaranyérrizikója, ami csak tovább ront a helyzetünkön, így nemcsak a vécén töltött idő, de az ülés is fájdalmassá válhat. A hosszú távon fennálló székrekedés az immunrendszer működését is rontja, emellett a magas vérnyomás, az epekő, a gyulladások és visszér kockázatát is fokozza, vagyis fontos, hogy időben felismerjük és kezeljük a problémát.

Mit tehetünk, hogy helyreálljon a rend?