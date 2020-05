Kivel ne fordult volna még elő, hogy reggelente csak nehezen sikerült felkelnie, míg délutánonként úgy érezte, nem tud tovább dolgozni, mert majd leragad a szeme. Annak, hogy valaki fáradt, kimerült, természetesen rengeteg oka lehet - köztük például a stressz vagy a túlhajszolt életmód. Ám, ha ez az állapot tartósan fennáll, akkor bizony előfordulhat, hogy vashiány áll a háttérben.

Mivel a vashiány miatt kevesebb oxigén tud eljutni a szövetekhez, az oxigénellátás gyengülése egyes szerveink működésében is zavart okozhat, ez pedig fáradtsággal járhat. Ha az állandó kimerültség mellett ingerlékenységet, csökkent koncentrációs képességet, gyakori fejfájást is tapasztalunk, akkor még nagyobb a valószínűsége annak, hogy szervezünk vasraktárai kiürültek.

De mitől alakulhat ki vashiányos állapot?

Fontos tudni, hogy vannak olyan természetes állapotok, amikor a szervezetünknek eleve több vasra van szüksége. Ilyen például a várandósság, mikor a növekvő magzat az anyukától veszi el a számára szükséges tápanyagokat és nyomelemeket, így a vasat is. Ráadásul a nők már csak biológiai felépítésükből adódóan is hajlamosabbak lehetnek a vashiányra, hiszen a menstruációs vérzés során rendszeresen vasat veszít a szervezetük.

De vashiány alakulhat ki versenysport vagy erős fizikai megterhelés esetén, sőt bizonyos betegségek is kiválthatják. Különböző emésztőrendszeri és gyulladásos bélbetegségek szintén akadályozhatják a vas megfelelő felszívódását, sőt akár egy rosszindulatú daganatos elváltozás is okozhat vashiányt.

Vashiány alakulhat ki versenysport vagy erős fizikai megterhelés esetén is. Fotó: Getty Images

A vashiány meglepő következménye

A vasraktáraink kiürülése egy sor nem várt következménnyel is együtt járhat. Mivel az immunrendszerünk megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen, hogy elegendő mennyiségű vas legyen a szervezetünkben, a vas hiánya a szervezetünk védekezőképességét is csökkentheti és fogékonyabbá tehet bennünket a betegségekre. A vashiány lehet például az oka annak is, ha szinte egyik betegségből a másikba esünk. Ahhoz, hogy immunrendszerünk sikeresen fel tudja venni a harcot a különféle fertőzésekkel szemben, nemcsak a vitaminok, hanem a vas pótlásáról is gondoskodnunk kell.

Hogyan pótoljuk a vasat?

A legenyhébb esetben elég lehet az is, ha vasban gazdag étrendet alakítunk ki. A legjobb vasforrásnak általában a vörös húsokat tartják, mivel a bennük lévő vas úgynevezett hem-kötésben található, ami előnyt jelent a felszívódásnál. De fontos hangsúlyozni, hogy természetesen a növényekben is sok használható vas van, a zöld levelesek, saláták, továbbá a bab, borsó, lencse és zab mind remek vasforrás. Emellett azt sem árt tudni, hogy míg a C-vitamin támogatja, addig például a magnézium és a magas rosttartalmú ételek, továbbá a kávé vagy a fekete tea gátolja a vas felszívódását.

Amikor a megfelelő táplálkozás már nem elég

Bár az egészséges táplálkozás elengedhetetlen, mégis előfordulhat, hogy nem elég kizárólag csak az étrendünkön változtatni. Ilyenkor fontos, hogy más módon is megtámogassuk szervezetünket. Bár ma már számos vastartalmú étrend-kiegészítő elérhető a piacon, fontos tudnunk, hogy ezek sok esetben nem nyújtanak megfelelő segítséget. Az étrend-kiegészítők vastartalma ugyanis általában alacsony, mindössze 18 mg körüli, ráadásul a tablettákban lévő többi komponens (Ca, Mg), meg is kötheti még ezt a kevés vasat is.

Étrend-kiegészítő helyett válasszunk inkább olyan recept nélkül kapható gyógyszerkészítményt, ami a vashiány megelőzésére és kezelésére javasolt. Ezen készítményeknek már jelentős, 100 mg körüli az elemi vastartamuk. De jó azt is tudni, hogy ezek a vaspótló gyógyszerek is két csoportra oszthatók. Ezeknek a gyógyszereknek a túlnyomó többsége kétvegyértékű vas-sókat, azaz ferro-szulfátot vagy -fumarátot tartalmaz, de vannak ma már olyan készítmények is, amelyeknek a hatóanyaga egy a szervezetünk számára előnyösebb, háromvegyértékű vas-komplex molekula.

Maltofer - a kíméletes és kényelmes vaspótlás

A vashiány megelőzésére és pótlására régóta bevált gyógyszer a Maltofer rágótabletta, melyet már több mint 50 éve alkalmaznak sikerrel a világ számos országában. A készítmény háromvegyértékű vas-komplexet tartalmaz és - más vaspótló gyógyszerekkel ellentétben - étkezéssel együtt is bevehető, sőt szedése mellett akár kávézhatunk, teázhatunk is. A vashiány mértékétől függően a 100 milligramm elemi vasat tartalmazó Maltofer rágótablettából akár napi 1 tabletta is elegendő lehet vaspótlásra és a vashiány megelőzésére egyaránt. Szemben a többi vaspótló készítménnyel a Maltofer rágótablettából a vas akkor szívódik fel, amikor kell, és annyi, amennyire szükség van, ezért a túladagolástól sem kell tartani. És az sem mellékes, hogy a Maltofer rágótabletta igazoltan feleannyi gyomor-bélrendszeri mellékhatást okoz, mint a kétvegyértékű vas-sókat tartalmazó készítmények.