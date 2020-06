Hogy kerüljük el a székrekedést?

Ne hagyjunk ki étkezést!

Ha eszünk, annak hatására az étel előremozog a bélben. Ha nem eszünk, semmi sem fog mozogni és a vécére sem kell mennünk, akármennyire is szeretnénk. Tanácsos egy jó, fehérjedús reggelivel kezdeni a napot, aminek segítségével elkerülhetjük a cukroktól való elhízást!

Lassan kezdjünk csak el több rostot enni!

Ha egyszerre sok rostot eszünk, attól bizony egy darabig a vécén fogunk rostokolni: ugyanakkor fel is puffadunk és a hasmenés esélye is nagyobb. Lassan és folyamatosan emeljük csak az étkezési rost mennyiségét! A rostok hatására puhább a széklet és könnyebben is mozog. Első körben az is elég, ha napi háromszor eszünk zöldséget, kétszer gyümölcsöt és valamennyi teljes kiőrlésű kenyeret fogyasztunk. Érdemes tudni: a rebarbara, az articsóka és a diófélék mind elűzik a székrekedést.

A puffadást okozhatja a székrekedés is

Használjunk természetes hashajtót (vagy kávét)!

Ha már kellemetlenül érezzük magunkat a székrekedésről, igyunk valami glicerintartalmú italt (magnéziatejet vagy szilvalevet) vagy van, amikor egy meleg tál erőleves is sokat segít. Azt pedig szinte mondanunk sem kell, hogy a kávé igencsak megmozgatja az ember gyomrát. Napi másfél-két liter víz hatására amúgy jóval puhább lesz a széklet, úgyhogy az is sokat segít, ha reggel odateszünk egy másfél literes vizet az asztalunkra és úgy kelünk fel délután, hogy meg is ittuk azt.

Fontos a székelés időzítése

Nem tesz jót a gyomrunknak, ha út közben esszük meg reggelinket. Az otthoni reggeli gyakorlatilag a beleinknek szóló ébresztő, ezt követően pedig jobb és nyugtatóbb is, ha otthon végezzük a dolgunkat, nem pedig a munkahelyen vagy útközben valahol. Csak hogy időzíteni is jobban tudjunk: az első étkezés után fél órával számíthatunk arra, hogy a beleink aktivizálódnak.

A mozgás is segít a székrekedés ellen

Ha erőlködünk, az nem segít, sőt, pont ellenkezőleg: nem akarunk sem aranyeret, sem pedig végbélszövet-kitüremkedést. Ha negyed óra után sem jön semmi, mondjuk azt, hogy "mi így pihenünk" és keljünk fel. Esetenként az segíthet, ha ülőpozíciónkat megváltoztatjuk és talpaink alá valami magasítót helyezünk, ez ugyanis megváltoztatja a belek dőlésszögét és ilyenkor könnyebben tudunk üríteni. Végső esetben a mozgás és a sport is fokozza a jobb bélműködést - heti háromszor 30 percnyi séta, úszás vagy más gyakorlat véget is vethet a székrekedésnek. Csak ne felejtsünk el hidratálni!

Forrás: prevention.com