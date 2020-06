Gyakori tévhitek a székletről

A széklet társadalmunk egyik legerősebb tabuja. Hiába van köze emésztésünkhöz és étrendünkhöz, biztos, hogy egyikünk sem ült le orvosával és kérdezte ki arról, hogy az ürüléknek hogyan kellene kinéznie, milyen állagúnak kellene lennie, vagy milyen szag számít "egészségesnek". Pontosan emiatt alakult ki számos tévhit a témában, amelyeket az alábbi felsorolással szeretnénk eloszlatni.

Tévhit: Az egészséges emberek napi egyszer ürítenek

Ez az a tévhit, ami a mai napig stabilan tartja magát annak ellenére, hogy egyetlenegy kutatás sem támasztja alá. A gyakorlat azt mondja, hogy a heti három alkalomnál kevesebb bizony abnormális, de bármilyen ürítési tempó vagy minta elfogadható egészen addig, amíg nem okoz problémát életvitelünkben és egészségünkben.

Tévhit: Rossz visszatartani

Sok esetben megköszönhettük már magunknak, hogy vissza tudtuk tartani a késztetést egészen addig, amíg el nem jutottunk egy mosdóba, úgyhogy nyugodjunk meg, ez a képesség nem véletlenül van a birtokunkban. Azt viszont érdemes tudnunk, hogy nem szabad szokásszerűen elfojtanunk azt, ha szervezetünk üríteni akar. Egyes foglalkozásoknál ez gyakrabban előfordulhat, gondoljunk csak a kamionsofőrökre, tanárokra vagy nővérekre vagy akár azokra, akik félnek attól, hogy munkahelyükön tűnjenek el hosszabb időre a vécén - náluk kialakulhat székrekedés vagy az ürítéshez használt izmok működése is megváltozhat, ha mindezt szokásszerűen teszik.



Tény: Rossz szaga van és ez normális

Ha viszont a szokásosnál is rosszabbat érzünk, akkor gond van, és érdemes orvoshoz is ellátogatnunk, ugyanis ez például jelentheti azt, hogy nem tudunk rendesen emészteni. A mai napig nem jelent meg a piacon olyan szer, aminek hatására jobb szaga lenne, fogadjuk ezt el. Azt azonban érdemes tudnunk, hogy a szagot igenis változtathatja étrendünk, például ha minél több zöldséget fogyasztunk, annál kevésbé lesz rossz szaga.

Tévhit: Ki kell tisztítanunk vastagbelünket

Teljesen természetes, hogy vastagbelünkben valamennyi széklet van. Ha vastagbelünket valamilyen orvosi okból kifolyólag kell kitisztítani, az más, de erről nyilatkozzon szakorvos. Egyáltalán nem. A tisztítás során ugyanis az összes olyan egészséges baktérium eltűnne vastagbelünkből, amelyre szükségünk van, ennek hatására pedig elkezdenénk görcsölni, felpuffadni vagy éppen hányingert kaphatnánk.

Tévhit: Van ideális ürülék

Életmódunktól, egészségi állapotunktól, étrendünktől függően változik szaga, színe, állapota - ezutóbbit például a Bristol Stool Scale nevű rendszer skálázza is egytől hétig: az első kavicsosan kemény, a skála másik felén a hetes pedig kifejezetten folyékony. Arra azonban figyeljünk, hogy ha székletünk jó ideje és folyamatosan semennyire sem zsíros, akkor az aranyeret vagy vastagbélrákot is jelezhet.

Tény: Nem szabad lebegnie

ez azt is jelentheti, hogy nem tudjuk rendesen feldolgozni a zsíros és olajos ételeket. Viszont ne feledkezzünk el arról, hogy ez akkor is megtörténhet, ha puffadást okozó ételt eszünk, úgyhogy mielőtt pánikba esnénk,

Még emlékezhetünk a tananyagból arra, hogy ami sűrűbb a víznél, az bizony lebegni fog a felszínén. Ha ez a székletünkkel van így, akkor kérjünk egy időpontot a belgyógyászunktól, ugyanis ez azt is jelentheti, hogy nem tudjuk rendesen feldolgozni a zsíros és olajos ételeket. Viszont ne feledkezzünk el arról, hogy ez akkor is megtörténhet, ha puffadást okozó ételt eszünk, úgyhogy mielőtt pánikba esnénk, változtassunk étrendet és várjunk egy napot vagy kettőt.

Tévhit: A fehér színű ételek jók a hasmenés ellen

A rizs és a pirítós segíthet olykor a rosszabb gyomor helyrerázásában, de tejet és sajtot garantáltan nem akarunk addig enni, amíg nem jöttünk rendbe. A hasmenés ellen az orvosok gyakran banánt, rizst, almát, teát vagy pirítóst javasolnak és ez régóta segít a problémák megoldásában. Azt is tudjuk, hogy hasmenés esetén szervezetünk kifejezetten meghálálja, ha hidratálunk, ami azért is jó, mert az ürítés során sót és káliumot is veszítünk, amit valahogyan pótolnunk kell. A WHO egészségügyi szervezet ilyen esetekre azt javasolja, hogy egy liter vízben oldjunk fel 6 teáskanál cukrot és fél teáskanálnyi sót és ezt iszogassuk, ha szomjasak vagyunk.

Tévhit: Az ürítés sok időt vesz igénybe

A sok idő inkább annak köszönhető, hogy a Candy Crush Saga újabb szintjét próbáljuk teljesíteni vagy a vécé mellé tett magazinokban találtunk egy jó cikket. Biológiailag arra vagyunk beállítva, hogy leguggoljunk, elvégezzük dolgunkat és továbbmenjünk. Ha valakinek mindettől függetlenül több időre van szüksége, az sem probléma. Probléma ugyanis csak akkor jelentkezhet, ha folyamatosan megfeszülünk közben és erőlködnünk kell, ha ez nem egyszeri alkalom, lehet, érdemes lenne beszélnünk belgyógyászunkkal.

Tévhit: Az egészséges ürülék nem csobban

Ne figyeljünk arra, hogy székletünk milyen hangot ad ki. Nincs ideális hang, amit kiadhatna, nem volt és nem is lesz. Amerikában az Oprah Show egyik adása után terjedt el ez a tévhit, miszerint ürülékünknek olyan hangot kell adnia, amikor az olimpiai úszóbajnok találkozik a vízfelszínnel. Itt szólnánk: nem, és még egyszer: nem.





Tény: Barna színűnek kellene lennie