Furcsa székelési szokások: itt a magyarázat

A székletürítés nem pont az a téma, amiről szeretünk nyilvánosan beszélni, ettől függetlenül biztos, hogy vannak kérdéseink a témában. Például egyes furcsa szokásokkal kapcsolatban. Normális, hogy ez történik velem? Mi lehet az oka? - gondolhatjuk. Lássuk, mit mondanak a szakemberek!

Mi a furcsa székelési szokások magyarázata? Fotó: Getty Images

Miért csak pisilni kelünk fel éjszaka?

Testünk cirkadián ritmusa, a belső óra, amelynek köszönhetően felébredünk, ha kivilágosodik, és elálmosodunk, amikor besötétedik, hatással van a bélrendszer idegsejtjeire is (ezek az idegsejtek szabályozzák a vastagbél összehúzódásait, és a segítségükkel távozik belőlünk az emésztés végterméke) - idézi a thehealthy.com dr. Pankaj J. Pasrichát, a Johns Hopkins Neurogasztroenterológiai Központ munkatársát. Emiatt "nem érzi szükségét" az emberek többsége az éjszakai székelésnek. És hogy pisilni miért kelünk fel mégis? A húgyhólyag, amely a vesékben képződő vizelet tárolására szolgáló, izmos falú szerv, csak egy bizonyos mennyiségű vizeletet képes raktározni, utána már jelentkezik a vizelési inger. Normális esetben hat-nyolc órát aludhatunk anélkül, hogy pisilnünk kellene, de bizonyos egészségügyi állapotok (pl. 2-es típusú cukorbetegség) esetén, vagy akkor, ha lefekvés előtt túl sok folyadékot fogyasztunk, nem bírunk ki ennyi időt.

Miért kell rögtön vécére mennünk kávézás után?

Egy korábbi vizsgálat szerint az emberek kb. 30 százaléka számolt be arról, hogy a kávézás székelési ingert váltott ki náluk. Igen elterjedt jelenségről van tehát szó, amelynek hátterében több lehetséges ok is állhat. A Diseases of the Colon and Rectum és a European Journal of Sport Science című szaklapokban megjelent tanulmányokból például a következő derült ki: a kávé beindítja a vastagbél perisztaltikus mozgását, és ezáltal felgyorsulhat a salakanyagok kiürülésének folyamata. Számít a kávé savassága is. A zamatos italban megtalálható egy klorogénsav nevű vegyület, amely fokozza a gyomorsavtermelést, ennek következtében pedig a gyomor a szokásosnál rövidebb idő alatt szabadulhat meg a tartalmától.

Miért küzdünk székrekedéssel az utazások alatt?

Dr. Christine Lee, a Cleveland Klinika gasztroenterológusa elmondta, az emberek kb. 40 százaléka küzd székrekedéssel, ha elutazik valahová. A szakember úgy vélekedik, ennek az a legfőbb oka, hogy az utazások alatt általában megváltozik a napi rutinunk: az átalakult evési, alvási szokások felboríthatják testünk cirkadián ritmusát, ami negatív hatással van az emésztésre.

Miért jelentkezik gyakori székelés a menstruáció alatt?

Amikor megjön a menstruációnk, megnő a szervezetben a prosztaglandinok szintje. Ezek a hormonhatású lipidmolekulák segítik a méh összehúzódását - és egyúttal a bélműködésre is hatással lehetnek. Ada McVean, a McGill Egyetem Tudományos és Társadalmi Irodájának munkatársa rámutatott: a "probléma" akkor jelentkezik, amikor a prosztaglandinok távoznak a méhből, és "a vastagbél simaizomsejtjei észlelik őket"; a prosztaglandinok ugyanis összehúzódásra késztetik az említett sejteket.

Miért lebeg a székletünk?

Sokakkal megesik, hogy a székletük lebeg, ahelyett, hogy lesüllyedne a vécécsésze aljára. A jelenséget magyarázhatja a székletben lévő extra zsír, ami arra utalhat, hogy a tápanyagok felszívódása nem megfelelő. Ez jellemző egyebek mellett cöliákia vagy krónikus hasnyálmirigy-gyulladás esetén is. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha a székletünk csak ritka alkalmakkor lebeg, akkor nincs ok az aggodalomra.