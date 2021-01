A probléma kialakulásának pontos okai egyelőre nem ismertek az orvostudomány előtt, a tünetek viszont jól meghatározhatók. A nyálkahártya gyulladása megjelenhet a vastagbél egy részén, de akár teljes egészén is, miközben felszínes elhalások és szövethiányok lépnek fel. Mindez leggyakrabban alhasi fájdalmakhoz és véres hasmenéshez vezet, de nem ritka a fáradtság, láz, testsúlycsökkenés, étvágytalanság és végbélvérzés sem.

Acolitis ulcerosarendszerint fiatal felnőtteknél, 15 és 30 éves kor között alakul ki, nagyobb arányban a fejlett országokban. Évente átlagosan minden tízezer emberből ötnél diagnosztizálják.

A fekélyes vastagbélgyulladás és a Crohn-betegség sokszor nagyon hasonló tünetekkel jelentkezik, a különbségek azonban kolonoszkópiával könnyen felfedezhetők.

Szakaszosan visszatérő panaszok

Sajnos a fekélyes vastagbélgyulladás egy életen át okoz kellemetlenségeket, a tünetmentes időszakok és a heveny fellángolások váltakozva jelentkeznek, akár több hónapos vagy éves eltéréssel. Ugyanakkor az érintettek életkilátásaira önmagában a betegség legtöbbször nincs kihatással. Az időskort tehát a colitisesek is ugyanúgy megérhetik.

Az esetek nagyjából 5 százalékában viszont a fekélyek elfajulása rosszindulatú daganat kialakulásához vezet. Ennek kockázata a betegség idejével arányosan növekszik, ezért javasolt 1-2 évente a szövettani vizsgálattal egybekötött kolonoszkópiás szűrővizsgálaton való részvétel a betegek számára.

A fekélyes vastagbélgyulladás leggyakoribb tünete az alhasifájdalomés a véres hasmenés

A colitis ulcerosa legsúlyosabb állapota a toxikus megacolon. Erről akkor beszélünk, ha a vastagbél kitágulása és fala izommozgásának megszűnése vérmérgezést, végeredményben pedig a perifériás vérkeringés összeomlását okozza. Ilyen esetekben a vastagbél eltávolítása életmentő fontosságú beavatkozás.

Enyhíthetők a kellemetlenségek

Összességében a műtéti eljárás a páciensek 25-40 százalékánál válik előbb-utóbb elkerülhetetlenné. Gyakran viszont a gyógyszeres kezelés is elegendőnek bizonyul. Ennek több fokozata is alkalmazható a siker érdekében: kezdetben aminoszalicilátokkal, azok hatástalansága esetén pedig szteroidok révén lehet csökkenteni a gyulladást. Végső esetben immungyengítő készítmények bevetésére is szükség lehet, de ezek a fokozott veszélynek teszik ki a szervezetet más betegségekkel szemben.

Az emésztőrendszer megbetegedéséről lévén szó, fontos a megfelelő étrend kialakítása. Tünetmentesség idején a fehérjedús és rostokban gazdag táplálék a javasolt, a puffadást okozó ételeket pedig kerülni kell. A gyulladások fellángolásakor már érdemes a rostokkal is óvatosan bánni.