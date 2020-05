Május 29-e az egészséges emésztés világnapja, melynek kapcsán a Nemzetközi Gasztroenterológiai Társaság (WGO) minden évben kampányokkal hívja fel a figyelmet az emésztőrendszerünket érintő betegségek megelőzésére és veszélyeire. Idén a társaság a bél mikrobiomjának védelmére fókuszál, vagyis azokra a hasznos baktériumokra, amelyek elengedhetetlenek a szervezetünk egészséges működéséhez. Ha a bélbaktériumok egyensúlya megbomlik, az negatív folyamatok egész láncolatát indíthatja el, így a szervezetünk egészének működésére hatással van. A különböző emésztési zavarokat azonban nemcsak a mikrobiom egészsége, de számos más probléma is kiválthatja.

Mi okozhat emésztési zavarokat?

Legtöbbször az alábbi okok húzódhatnak mögötte:

egészségtelen étkezés: zsíros, nehéz ételek fogyasztása, túlevés, illetve az ételek habzsolása;

káros szenvedélyek, például dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás;

szorongás, stresszes életvitel;

bizonyos gyógyszerek (például antibiotikumok) szedése;

betegségek: reflux, irritábilis bél szindróma, gyomorfertőzés, pajzsmirigyzavarok;

bizonyos emésztési zavarok terhesség alatt is jelentkezhetnek, főleg a hormonális változások, illetve a magzat növekedése miatt.

Ha a felsorolt okok miatt az emésztőrendszerben, illetve a tápcsatorna működésében valamilyen zavar keletkezik, az - a teljesség igénye nélkül - az alábbi tüneteket váltja ki.

A különböző emésztési panaszok mögött számos ok húzódhat, fontos ezért figyelni a tünetekre. Fotó: Getty Images

Puffadás

Bár a puffadás sok esetben egy kiadósabb ebéd után jelentkezik, valójában nem az elfogyasztott élelmiszer mennyisége, hanem az emésztés során keletkező gázok miatt alakul ki a kellemetlen, feszítő érzés. Okozhatja például az, ha zsíros, nehéz élelmiszereket fogyasztottunk, ezeket ugyanis a szervezetnek hosszabb ideig tart megemészteni, és több gáz termelődik. Felfújhatnak minket a szénsavas üdítőitalok és ásványvizek is. Szinén puffadáshoz vezethet, ha a kelleténél gyorsabban faljuk be az ételt, eközben ugyanis túl sok levegőt nyelünk. Megfigyelték azt is, hogy a rágógumit sokszor használó személyeknél is gyakoribb ez a probléma - ennek az oka szintén az, hogy rágás közben észrevétlenül is több levegőt nyelünk a megszokottnál. A puffadás emellett számos betegség tünete lehet, a refluxtól a laktóz- vagy gluténérzékenységen át a székrekedésig.

Teltségérzet

Ha a kelleténél falánkabbak voltunk, a teltségérzet teljesen természetes, és az emésztéssel együtt lassan magától is csillapodik, illetve a patikákban vény nélkül kapható készítményekkel is enyhíthető. Problémát az jelezhet, ha már kisebb mennyiség elfogyasztása után is azt érezzük, egy szikla van a gyomrunkban. Ez utalhat akár refluxra is. Emiatt, ha a tünet rendszeresen jelentkezik, mindenképpen érdemes konzultálni róla háziorvosunkkal.

Hasi görcsök

Állandó stressz, menstruációs fájdalmak, epebántalmak, vakbélgyulladás - hasi görcsöket rengeteg dolog kiválthat, így talán nincs is olyan ember, aki ne szenvedett volna időnként tőlük. Az éles fájdalmakat általában a hasi régió izmainak, a gyomornak vagy a beleknek az összehúzódásai váltják ki, és nagyon gyakran társulnak hozzá különböző székelési zavarok. A fájdalom erőssége és időtartama nem mindig van összefüggésben a probléma súlyosságával, emiatt az intenzív fájdalommal járó tünetek is gond nélkül elmúlhatnak, de az enyhébb panaszokat sem szabad félvállról venni.

Émelygés/hányinger, hányás

Hányinger is számos dolog miatt alakulhat ki, és nem mindegyik köthető szorosan az emésztéshez. Jelentkezik például a várandósság korai szakaszában, illetve kísérheti a migrént is. Az ételmérgezés egyik jellemző velejárója, ugyanis a szervezetünk ilyen módon próbál minél gyorsabban megszabadulni a betegséget okozó romlott ételtől. De hányingert ugyanúgy kiválthat stressz, szorongás is.

