Ez a legegészségtelenebb teaféle

A tápióka egy keményítőféle, amelyet a kasszava nevű növény gumójából nyernek. Édes és sós ételek is készülhetnek vele - kattintson a részletekért.

A tajvani eredetű ital több néven is ismerős lehet: itthon leggyakrabban buborékteaként (bubble tea) emlegetik, de bobatea, bobadzsúsz és gyöngytejtea néven is találkozhatunk vele. Tajvanban az 1980-as évek óta népszerű frissítő, bár összetevői (és kalóriaértéke) alapján inkább nevezhető desszertnek, mint szomjoltónak. A buboréktea alapja általában fekete vagy zöld tea, amihez a vásárló ízlése szerint tejet vagy gyümölcsös szirupot kevernek, majd puha, ízesített tápiókagyöngyöket szórnak bele. És bár önmagában a tea és a tápióka sem egészségtelen élelmiszerek, az elkészítési módnak és a rengeteg cukros ízesítőnek köszönhetően a végeredmény egy igazi kalóriabomba lesz: egy adag (kb. 500 ml) buboréktea a választott ízesítéstől függően akár 400-500 kalóriát is rejthet. (Összehasonlításképpen: egy átlagos, normál testsúlyú, aktív életet élő, fiatal felnőtt nő napi ajánlott kalóriabevitele 2000 kcal, egy pohár buboréktea ennek a negyedét teszi ki.)

A színes, jeges teaitalok igazi cukorbombák. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Ahogy azt a The Healthy cikkében is írják, a teába kerülő "buborékokat", azaz a tápiókagyöngyöket cukros szirupban karamellizálják, így önmagában az italba kerülő 4 evőkanál gyöngy 160-180 extra kalóriát jelent. Természetesen a különféle ízesítésű szirupok is tele vannak cukorral, így a fekete vagy zöld tea értékes anyagait jócskán elnyomja a rengeteg finomított szénhidrát és felesleges kalória. Épp ezért a dietetikus szakértők semmiképp sem javasolják a buboréktea rendszeres fogyasztását - ha időként mégis fájna rá a fogunk, próbáljuk egészségesebb összetevőkből (például zsírszegény vagy növényi tejből, kevesebb sziruppal) kérni, és a tápiókagyöngyök mennyiségét is limitáljuk. Ha pedig kifejezetten valami tápiókás finomságra vágyunk, készítsünk otthon, egészséges hozzávalókból tápiókapudingot - ehhez receptet ide kattintva találhat cikkünkben.

A fiatalok körében népszerű

A színes, édes, jeges ital itthon elsősorban a fiatalok körében népszerű, ám nem árt a gyerekeket is figyelmeztetni arra, hogy csak mértékkel javasolt fogyasztani a buborékteát. Ha túlzásba esünk, annak akár súlyos következményei is lehetnek: tavaly például egy 14 éves kínai lány került kórházba állandósult gyomorfájással és székrekedéssel. Az orvosok meglepődve figyeltek fel a CT-felvételeken látható közel száz darab apró gömböcskére, melyekről később kiderült, hogy tápiókagyöngyök voltak. A tinédzser ugyanis a panaszokat megelőző napokban nagy mennyiségben fogyasztott buborékteát, az abban lévő gyöngyöket azonban nem tudta megemészteni, így azok felhalmozódtak a gyomrában és a beleiben. Ez azért is fordulhatott elő, mert a tápiókagyöngyöket sokszor különféle adalékanyagokkal teszik még rugalmasabbá, emiatt azonban a megemésztésük nehezebbé válik.