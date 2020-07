Ételek, amelyektől sokat szellentünk

A keresztesvirágú zöldségek, mint a brokkoli, a karfiol, a káposzta vagy a kelbimbó igen gazdagok rostokban, amelyek emésztetlenül jutnak el a vastagbélbe. A bélflóra baktériumai itt energiává alakítják ezeket, a folyamat során viszont gázok képződnek melléktermékként - olvasható a menshealth.com cikkében. Hasonló okokból okozhatnak sokaknál szellentést a teljes kiőrlésű gabonafélék is. A magas rosttartalom ezzel együtt egészséges, így semmiképpen sem érdemes hanyagolni. Segíthet viszont csökkenteni a gázképződést, ha elég folyadékot fogyasztunk mellé.

A hüvelyesekről közismert, hogy fokozott gázképződést válthatnak ki. Fotó: Getty Images

A tejtermékek, sajtok és joghurtok is sokaknál okozhatnak szelességet, mivel a bennük lévő laktózt az emberek körülbelül 65 százalékának szervezete nem képes megfelelően megemészteni. Az érzékenység mértéke egyénenként változó: van, aki például alkalmanként fogyaszthat tejtermékeket, ha recept nélkül kapható laktáz enzimet szed mellé. De olyanok is vannak, akiknél a tejtermékek fogyasztása hasi fájdalmat, hasmenést, puffadást és szélgörcsöket okoz.

Meglepően hangozhat, de vannak, akiknél bizonyos gyümölcsök, például az alma, barack, körte, szilva, mazsola vagy éppen banán fogyasztása vált ki fokozott gázképződést. A háttérben ilyenkor a gyümölcsök magas fruktóztartalma áll. Az már kevésbé meglepő, hogy a hüvelyesektől is gyakrabban szellenthetünk. Ezekben a rostok mellett természetes cukor is van, a kettő együtt pedig bizony kihívások elé állíthatja az emésztőrendszert. Ha konzerv hüvelyeseket vásárolunk, fogyasztás előtt alaposan öblítsük le, ez ugyanis segíthet enyhíteni a problémát.

A szénsavas italok szintén okozhatnak szellentést, mivel extra levegő kerül velük az emésztőrendszerbe. Valamelyest javíthat a helyzeten, ha cukormentes terméket választunk. Érdemes azonban megemlíteni, hogy sokak szervezete nem tolerálja jól a mesterséges édesítőket, például a maltitot, így ha édesítővel készült élelmiszert fogyasztunk, nem meglepő, ha utána puffadást, hasfájást, szélgörcsöket, akár hasmenést is tapasztalunk. A cukormentes (édesítővel készült) rágógumik is gyakran állnak a panasz hátterében, hiszen a rágózással még extra levegőt is nyelünk. Végezetül a nagyobb mértékű fehérjebevitel ugyancsak eredményezhet gyakori szellentést. Az extrafehérjekiváló tápanyag a vastagbélben élő baktériumoknak számára, ezáltal serkenti a gázképződést.