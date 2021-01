A haspuffadást a bél- vagy gyomorgázok túlzott termelődése okozza, eredményeként pedig hasfeszülés, hasifájdalomvagy éppen feltűnő bélhangok is zavarhatják a beteget. Ez a kellemetlen panasz szinte minden embernek okoz időnként kellemetlenséget, a hátterében azonban számos dolog állhat. A puffadás a felszívódási zavarok egyik általános tünete, így például panaszokat okozhat alaktózintoleranciaés a lisztérzékenység is. Emellett bizonyos hormonális változások, emésztési zavarok, vitaminhiány, sőt akár bizonyos daganatok miatt is visszatérő gondot okozhatnak egyeseknél.

Szerencsére a legtöbbször jóval ártalmatlanabb okok állnak a puffadás hátterében - a panaszokat gyakran egyéni életmódunk okozza, így egy kis odafigyeléssel csökkenthetjük a kellemetlen panaszok előfordulását. Íme néhány tanács, amelyet érdemes megfogadnunk!

Többször együnk kevesebbet!

A mindennapi teendők miatt sokan napi két-háromszor tudnak csak asztalhoz ülni, ha azonban kevés alkalommal eszünk sokat, akkor megterheljük a gyomrunkat, és fel is puffadhatunk. Próbáljuk meg úgy beosztani az időnket, hogy naponta ötször együnk kisebb adagokat!

Fogyasszunk több rostot!

A rostdús étkezés az egészséges emésztés alapja, hiánya pedig székelési gondokat és puffadást eredményez. A nőknek napi 21-25 gramm rostbevitelre, a férfiaknak pedig 30-38 grammra kell törekedniük.

Főzzük meg a zöldségeket!

A nyers zöldségek sokszor felpuffaszthatnak, de segíthet, ha megfőzzük ezeket. Így ugyanannyi tápanyagot tartalmaznak, fogyasztásuk viszont nem terheli meg túlzottan az emésztőrendszert.

Kerüljük a csípős, fűszeres ételeket!

A túlságosan fűszeres fogásokat is javasolt elkerülni: az ezekkel ízesített ételek hatására ugyanis elkezd termelődni a gyomorsav, ez pedig irritálni fogja gyomrunkat. Különösen a csípős ételek válthatnak ki ilyen hatást.

Együnk lassabban!

Nemcsak az elfogyasztott ételek összetevői, hanem maga az étkezés módja is kiválthat puffadást. Evés és ivás közben ugyanis levegő is jut a gyomorba, és minél gyorsabban kanalazunk, annál "levegősebben" fogunk étkezni. Emésztésünket is segíti, ha lassabban eszünk és alaposan megrágunk minden falatot, mielőtt lenyelnénk.

Rágózzunk kevesebbet!

A cukormentes rágógumi segíthet a száj higiéniájának megőrzésében, viszont puffadást is okozhat, rágózás közben ugyanis szintén több levegőt nyelünk le. Ráadásul a cukormentes rágógumiban lévő édesítőszerek (például a szorbit) is kiválthatják a panaszokat egyeseknél.

Sportolás

A rendszeres testmozgás az emésztésünk egészségére is jó hatással van. A fokozott pulzus a belső izmok összehúzódását eredményezi, hatására felszabadul a beleinkbe szorult levegő, és a has feszülése is csökken. Ehhez nem is kell komolyabban megerőltetnünk magunkat, már egy rövid séta is segíthet felgyorsítani az emésztési folyamatokat.