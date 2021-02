Betegség, amitől a hajunkat esszük

Többször is elájult és erős gyomorfájdalmakra panaszkodott az a 17 éves lány, akit néhány hete szállítottak kórházba az Egyesült Királyságban. Az orvosok megállapították, hogy a fiatal gyomra eltömődött valamitől, de őket is meglepte a műtét eredménye: egy közel 48 centiméter hosszú hajcsomót operáltak ki a gyomrából. A rög már a gyomorfalát is átlyukasztotta, ami miatt az állapota a kórházba szálllításakor súlyos volt. Az esetről szóló tanulmány szerint a lány az úgynevezett Rapunzel-szindrómában szenved, ami a hajszálak kényszeres kitépkedésével és elfogyasztásával jár.

Már három éve ette rendszeresen a haját

A Grimm testvérek történetének főhőse, Rapunzel hosszú, aranyló hajáról híres, amelyet a toronyból lelógatott, hogy a hercege fel tudjon mászni hozzá. A kedves történetről elnevezett betegség azonban egy komoly pszichológiai rendellenességet takar. Orvosi szóval trichotillomániának is nevezik a kényszeres hajtépkedést, amihez az esetek 10-30 százalékában trichofágia, azaz kényszeres hajevés is társul. Egy 2009-ben megjelent tanulmány szerint a probléma jellemzően gyermekeknél, illetve 13-20 év közötti fiataloknál jelentkezik, és általában szorongás, testképzavarok kísérik.

A Rapunzel-szindróma komoly gondokat okozhat. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A műtét után kiderült, hogy a tinédzser már több mint három éve tépkedte és ette a haját, ami komoly emésztési panaszokat okozott nála. Elmondása szerint már nagyjából öt hónapja rendszeresen gyötörték hasfájások, viszont csak akkor mert velük orvoshoz fordulni, amikor azok már szinte elviselhetetlen gyötrelmet okoztak. A hajszálakat a gyomor természetes mozgása is nehezebben hajtja a végbélnyílás felé, illetve az emésztőenzimeknek is ellenállnak. Emiatt ha nagy mennyiségben felhalmozódnak a gyomorban, gyakorlatilag teljesen elakaszthatják az emésztési folyamatokat. A brit lány már enni sem tudott rendesen, ami miatt nagyon lefogyott.

Az orvosok CT-vizsgálatot végeztek, amiből látszott, hogy komoly volt a baj: a lánynak nagymértékben kitágult gyomra, amelyet teljesen lezárt a hajból képződött dugó. A csomó már a gyomorfalat is átszakította, ami miatt gyomortartalom és gázok kerültek a hasüregébe. Szerencsére a műtétet követően gyorsan javult a tinédzser állapota, néhány napos megfigyelést követően a kórházból is hazaengedték. Felépülését egy pszichológus és dietetikus szakember is felügyeli.