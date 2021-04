Bélrenyheség, székrekedés, hasmenés

A bélrenyheség okai sokfélék lehetnek, s a rövid ideig tartó, valamint a krónikus székrekedés tünetei részben megegyeznek. Bélrenyheségről beszélünk, ha a belek mozgása lelassul (perisztaltika), ami általában a helytelen táplálkozásra, illetve az elhízásra vezethető vissza. Ha kevés tápanyagot viszünk a szervezetünkbe, akkor a bélmozgásokat kiváltó ingerek csökkennek, és a bélmozgások lelassulnak.

Az is gondot okozhat,, mert nincs alkalmunk mosdóba menni. Ilyenkor a székletürítési reflex gyengül. A rendszertelen rostszegény táplálkozás, és az alacsony folyadékbevitel mellett a székelési inger elfojtása is okozhat bélrenyheséget. Az is előfordulhat, hogy komoly betegségek - például cukorbetegség, a pajzsmirigy működési zavarai, vagy a hasnyálmirigy betegségei - állnak a háttérben. Bélrenyheséget okozhatnak még lelki problémák, de a megváltozott, szokatlan környezet egy utazás során is hozzájárulhat a problémához.