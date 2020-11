A megszokottnál több széklet okai

A legtöbb embernek nemcsak az ürítési rutinja alakult már ki az évek során, hanem azt is meg tudjuk állapítani, hogy a székletünk a megszokott mennyiségű-e, esetleg kevesebb vagy több a megszokottnál. Ez utóbbi hátterében a Woman's Health által megkérdezett szakemberek szerint, többnyire olyan ártatlan dolgok állnak, mint például, hogy valami olyasmit ettünk, amire picit érzékenyebbek vagyunk - és emiatt esetleg második, harmadik körre is vissza kell mennünk a vécére -, vagy esetleg az, hogy elkezdtünk egészségesebben táplálkozni, és több rostot fogyasztottunk.

Nem feltétlenül jelez bajt, ha egy nap a megszokottnál többször megyünk vécére. Fotó: Getty Images

Érdemes továbbá visszagondolni, hogy mennyi kávét ittunk az elmúlt napokban, mennyire voltunk stresszesek, illetve mennyit sportoltunk - ezek is mind-mind befolyásolhatják a széklet mennyiségét. Ezeken túl a nőknél amenstruációalatt is megfigyelhető a több, állagra többnyire hígabb széklet távozása - ennek többnyire hormonális okai vannak, és a szakemberek szerint teljesen normális jelenség.

h i r d e t é s

Fertőzés is okozhatja

De állhat a háttérben bakteriálisfertőzésis, ami járhat hasmenéssel vagy több széklettel. Ha nem kíséri magas láz és/vagy véres hasmenés, ne rohanjunk orvoshoz, valószínűleg házi gyógymódokkal, pihenéssel, szükség esetén vény nélküli szerek és probiotikum szedésével elmúlik.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Aki az utóbbi időben naponta három vagy annál több alkalommal ürít, és a széklet többnyire hígabb állagú, annak ajánlott rászánnia magát egy kivizsgálásra. Fontos megjegyezni, hogy a gyakori ürítés nem feltétlenül jelez betegséget, de jobb ebben a kérdésben mielőbb biztosat tudni. Az is igen lényeges, hogy milyen egyéb tünetek kísérik. Ha hasfájás, hasi görcsök jelentkeznek, az IBS-re utalhat, ha pedig a hasmenésen túl fogyás, fáradtság, vérszegénység, hasfájás is fellép, akkor cöliákia gyanúja is felmerülhet.

A több széklet mellett a súlycsökkenés és a fáradtság pajzsmirigy-túlműködést is jelezhet, ennek árulkodó tünete lehet a töredező haj, valamint az izzadás és a gyorsabb pulzus is. Gyulladásos bélbetegség (IBD) jele is lehet a megszokottnál több széklet, erre a rendellenességre utalhat a többi között a véres széklet, a fáradtság, az erős hasmenés és hasfájás is. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ajánlott néhány napig figyelni a mennyiséget, és ha ismét normálisnak találjuk, akkor nem kell tovább aggódni.