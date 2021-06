Tönkreteheti a férfiasságot a koronavírus

Az endothél diszfunkció olyan állapot, amelyben a kis véredények falát borító szövetek nem képesek normálisan ellátni a funkciójukat. Ez a folyamat pedig a hibásan működő véredények miatt szövetkárosodást okoz. "A kutatásunkban kimutattuk, hogy a koronavírus a tüdő és a vese szövetein kívül más szervrendszerekben is általános endothél diszfunkciót okoz. A visszamaradó endothél diszfunkció azért alakul ki, mert a koronavírus behatol az endothél sejtekbe, és így afertőzéssok szervet érint, például a péniszt is" - olvasható a World Journal of Men's Health című folyóiratban.

Dr. Ranjith Ramasamy, a Miller Orvosi Kar reproduktív urológiai programjának docense azt mondta, az előzetes kutatásukban azt figyelték meg, hogy a koronavírus-fertőzés fellépése után azok a férfiak is elég súlyos merevedési zavarról számolnak be, akiknek korábban még volt erektilis diszfunkciójuk.

A koronavírus mellékhatásaként súlyosmerevedési zavaris kialakulhat. Fotó: Getty Images

Dr. Ramasamy és kollégái megvizsgálták két olyan férfi péniszszövetét, akik kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből, és péniszprotézis-műtéten estek át. Az egyik pácienst kórházban kezelték a koronavírus-fertőzés miatt, míg a másiknak csak enyhe tünetei voltak a fertőzés után. A tudósok további másik két férfitól is vettek szövetmintát, akik nem kapták el a koronavírust, ám ugyanolyan ED miatti műtéten estek át, mint a másik két férfi. A kutatók a begyűjtött szövetmintákban nemcsak a vírus jelenlétét vizsgálták, hanem az endothél diszfunkció maradványait is keresték.

Visszamarad a péniszszövetekben a vírus

Megfigyelték, hogy a koronavírus mindkét fertőzésen túlesett férfi péniszszöveteiben jelen volt, ám a fertőzést elkerülőknél nem volt jelen. Az a két férfi, aki kilábalt a fertőzésből, hat-nyolc hónappal a vizsgálat előtt fertőződött meg, és esetükben bebizonyították az endothél diszfunkció jelenlétét.

Mindez arra utal, hogy azok a férfiak, akiket megbetegít a koronavírus, számíthatnak arra, hogy a vírus mellékhatásaként erektilis diszfunkció is kialakulhat, és ilyenkor feltétlenül orvoshoz kell fordulniuk - mondta dr. Ramasamy.

Ezzel szemben, akik nem fertőződtek meg, azoknál ilyen működési rendellenességet nem figyeltek meg. A tanulmány szerzői azt feltételezik, hogy más koronavírus-mellékhatáshoz hasonlóan az általános fertőzés és az ennek következtében kialakuló endothél diszfunkció ED-t eredményezhet, és az ED súlyosbodása amiatt történik, hogy a péniszszövetekben visszamarad vírus.

Egy korábban publikált tanulmányban dr. Ramasamy és munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy a koronavírus megtámadhatja a fertőzött férfiak hereszöveteit is. Ez lehet az első lépés abba az irányba, hogy jobban megértsük: miként hat a vírus a férfiak nemzőképességére, továbbá azt is megtudhatjuk, hogy a koronavírus terjedhet-e szexuális úton. "Ezek a friss kutatási eredmények újabb indokkal szolgálnak arra, hogy mindent megtegyünk a koronavírus-fertőzés elkerülésére" - szögezte le a tanulmány vezető szerzője, Eliyahu Kresch, orvostanhallgató, dr. Ramasamy munkatársa. "Ajánljunk, hogy mindenki adassa be a védőoltást, és általában is törekedjen a koronavírus szempontjából biztonságos életvitelre" - mondta Eliyahu Kresch.