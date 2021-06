Azok a 18-34 év közötti emberek, akik enyhe vagy súlyos szorongással, netán depresszióval élnek, nagyobb valószínűséggel dohányoznak és túlsúlyosak is, valamint kisebb valószínűséggel mozognak eleget - ezeket a főbb következtetéseket mutatták be az Amerikai Szív Társaság legutóbbi Epidemiológia, megelőzés, életmód és keringési rendszer című virtuális konferenciáján. A korábbi kutatások leginkább az idősebb felnőttekre koncentráltak, akiknél amúgy is magasabb a keringési betegségek kockázata. "A hangulati rendellenességek - szorongás, depresszió - gyakran alakulnak ki már fiatal felnőtt korban, ezért azt vizsgáluk, hogy már fiatalabb korban is összefüggenek-e ezek a lelki betegségek a keringési rendszer egészségi állapotával" - magyarázta Sierra Patterson vezető kutató, az atlantai Emory Egyetem Orvosi Kara Gyermekgyógyászati Tanszékének klinikai kutatási koordinátora.

A tartósan fennálló stressz és szorongás növeli a szívbetegségek kockázatát. Kép: GettyImages

Ez a legfrissebb kutatás a sok közül, amelyik a depresszió és a szorongás szívre gyakorolt hatásait vizsgálja. A Psychiatry Research című folyóiratban jelent meg 2011-ben egy tanulmány, amelyikben azt figyelték meg, hogy a poszttraumás stressztől szenvedő emberek szíve nagy valószínűséggel rossz állapotban van, míg a Psychosomatic Medicine című folyóirat egyik 2018-as tanulmányában pedig azt állapították meg, hogy a tartósan fennálló mentális stressz növeli a szívbetegségek kockázatát.

Az Egyesült Államokra vonatkozó statisztikák szerint az amerikai lakosok 8 százaléka volt depressziós 2019-ben. A Covid-19-járvány idején a szorongást vagy a depressziót megtapasztaló amerikai lakosok aránya 36,4-ről 41,5 százalékra nőtt, és a legnagyobb kiugrást a 18-24 évesek körében figyelte meg az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja.

A kutatócsoport összesen 882 fiatal felnőtt önbevallásán alapuló adatait elemezte. A vizsgálati alanyokat aszerint bontották három csoportra, hogy alacsony, közepes vagy ideális szintű-e keringési rendszerük egészségi állapota. Ezt az Amerikai Szív Társaság által meghatározott "Life's Simple 7" elnevezésű mérőszámmal vizsgálták, ezt az ideális keringési rendszeri és agyi egészségi állapot eléréséhez szükséges életmódbeli elemek betartása alapján alkották meg. A mérőszám hét eleme:

a vérnyomás,

a koleszterinszint,

a vércukorszint,

a fizikai aktivitás,

az étrend,

a testsúly

és a dohányzás mellőzése.

Az eredmények azt mutatták, hogy 134 vizsgálati személynek - körülbelül a 15 százaléknak - volt enyhe vagy súlyos szorongása. Kevésbé volt jellemző rájuk, hogy optimális szintű lett volna a fizikai aktivitásuk, jellemzően dohányoztak és túlsúlyosak voltak, így a keringési rendszerük általános egészségi állapota 0,91 ponttal volt alacsonyabb azokéhoz képest, akikre a fenti tényezők nem voltak jellemzők. Hasonló arányban, a részt vevők 15 százalékának volt enyhe vagy súlyos depressziója, és hasonlóan rossz eredményre jutottak a keringési rendszerük egészségi állapotát illetően, mint a szorongók, ráadásul a vérnyomásuk és a koleszterinszintjük is magasabb volt.

"A kutatási eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy másképp tekintsünk erre a generációra, és már a fiatal felnőtteknél is vizsgálnunk kell a depressziót, a szorongást, valamint a keringési rendszer állapotát" - mondta Sierra Patterson. Ezeket a kutatási eredményeket mindaddig előzetesnek kell tekinteni, ameddig meg nem jelennek lektorált folyóiratban. Az Amerikai Szív Társaság idén kiadott állásfoglalásában, amelyet a Circulation című folyóiratban közöltek, összefoglalták azokat a biológiai, viselkedési és lelki tényezőket, amelyek a legújabb bizonyítékok szerint összekapcsolják a mentális állapotot a szívbetegségekkel. Az állásfoglalás szerint egyértelmű kapcsolat van pszichikum és a keringési rendszer egészségi állapota között, ezért az orvosoknak tudatosítaniuk kell, hogy a szívbetegek napi ellátásának elengedhetetlenül fontos része a mentális jól-lét biztosítása.

Dr. Nieca Goldberg, a New York-i Egyetem Női Szívek Programjának orvos igazgatója azt mondta, hogy ezek a kutatási eredmények nyomatékosítják, hogy már ennél a fiatal életkori csoportnál is rendszeresen vizsgálni kell a mentális és a keringési rendszer állapotát. "A dohányzóknál - ez a szívbetegségek egyik legfőbb kockázati tényezője - valószínűleg éppen a dohányzás a szorongás ellensúlya" - mondta dr. Goldberg, a New York-i Egyetem Grossman Orvosképző Intézetének klinkai docense, aki nem volt részese ennek a kutatásnak. A szakértő szerint ezidáig még nem született olyan tanulmány, amelyik arról szólt volna, hogy a depresszió és a szorongás kezelése csökkentené a szív- és érrendszeri betegségek kockázati szintjét.

Ez természetesen nem jelenti az, hogy nem érdemes javítanunk a pszichikumunk és a keringési rendszerünk egészségi állapotán. Dr. Goldberg szerint az aerob testmozgás, még az olyan alacsony intenzitású mozgásformák is, mint például a kutyasétáltatás, javítja a hangulatot és az állóképességet. Sierra Patterson, a jelenlegi kutatás vezetője azt javasolja, hogy aludjunk jobban, tartsuk fenn az egészséges testsúlyunkat és figyeljünk a kiegyensúlyozott étrendre. Szerinte ezek a dolgok hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, és ez hozzájárulhat a keringési rendszerünk egészségéhez is.