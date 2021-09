Szemvizsgálat során is kiderülhet, hogy baj van a szívünkkel

A kutatások szerint a rendszeres szemvizsgálattal egy sor szív- és érrendszeri elváltozást is ki lehet szűrni, sokszor még abban a stádiumban, amikor az illető még csak nem is sejti, hogy problémája lenne. Egy tanulmányból egyértelműen kiderül, hogy a rutinszerű szemészeti szűréssel már akkor is ki lehet mutatni a szívbetegségek kockázati tényezőit, amikor más szakorvosok még nem észlelik az elváltozásokat. A szemvizsgálatok során felmerülhet például a magas koleszterinszint, amagas vérnyomásés a cukorbetegség gyanúja is.

A szemvizsgálat információt szolgáltathat az ereink állapotáról is. Kép: GettyImages

A retinánk sok mindent elárul rólunk

A titok magában a vizsgálatban rejlik. Amikor a szemész orvos a vizsgálatot végzi, akkor nemcsak a látásélességet, a szemmozgást, és a perifériás látást vizsgálja, hanem megméri a szemnyomást, a szemgolyó felületét, valamint megvizsgálja a retinát és a látóideget is. Eközben pedig kiderül, ha a retina vérellátásában zavar támadt. Ha ezt észleli az optometrista vagy szemészorvos, akkor az a keringési rendszer általános elváltozásaira is utalhat.

Egy 2015-ös kutatásból kiderült, hogy egy szemészeti szakrendelésen a szűrésen megjelent betegek 21 százalékánál mutattak ki magas vérnyomást. A kutatás során kiszűrt betegek 66,7 százaléka nem tudott a problémájáról. Mivel alapvető összefüggés van a magas vérnyomás és a szívinfarktus, valamint a stroke között, minél hamarabb kiderül a magas vérnyomás, annál jobb.

Valójában a szemészeti vizsgálat az egyetlen nem invazív módszer a véredények állapotának megfigyelésére, így fény derülhet a kezeletlen magas vérnyomásra is. A néma gyilkosnak nevezett magas várnyomásnak a korai stádiumában általában nincs semmiféle tünete, ezért tartják időzített bombának, amely későbbi végzetes szívinfarktust vagy stroke-ot okozhat. Sajnos minden ötödik magas vérnyomásos beteg nem tudja, hogy ilyen betegsége lenne, és előfordul, hogy egy szemészeti rutinvizsgálaton merül fel ennek a gyanúja.

Egy szingapúri kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy a retinát vérrel ellátó hajszálerek mérésével is lehetne előrejelezni a stroke kockázatát. A kutatók 3 189 beteget követtek átlagosan 4,4 éven keresztül. 2 százalékuknál következett be stroke a megfigyelési időszakban, és azt állapították meg, hogy mindegyük retinaelváltozása és a retinájuk nagyobb vénamérete összefüggésben volt a stroke kockázatával. Azt vették észre a tudósok, hogy a retina képalkotásával ki lehet egészíteni a stroke ismert kockázati tényezőit.

A szemészeti szűrővizsgálat során emellett akár a megemelkedett koleszterinszintre is fény derülhet, amely a legfontosabb oka az artériák megmerevedésének és a szívkoszorúér-betegség kialakulásának. A szemben úgy lehet észrevenni a magas a koleszterinszintet, hogy beszűkülnek, illetve elzáródnak a retina vénái. A túl magas koleszterinszint miatt ugyanis az artériák falán plakkok képződnek, és beszűkül a retina központi artériája is, ami a látóideg és az agy közötti fő kapcsolatot biztosítja. Ha elzáródik a retina vénája, akkor akadályba ütközik a szem és az agy közötti véráramlás, ez pedig hirtelen, fájdalommentes látásvesztést okoz.

Nemcsak a szembetegségek megelőzése miatt fontos

Ezek alapján világos, hogy a szemészeti szűrővizsgálat nemcsak a komoly szembetegségektől véd meg minket, mint a glaukóma és a makuladegeneráció, hanem már évekkel a betegség tünetei előtt ki lehet mutatni a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Éppen ezért minden 50 év feletti embernek be kellene illesztenie a szemészeti vizsgálatot is a rutinszerű szűrővizsgálatai közé.