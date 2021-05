Nőknél a BMI, férfiaknál a haskörfogat jelzi a bajt

A kutatók arra keresték a választ, hogy a testzsír felhalmozódása, illetve az annak mérésére szolgáló módszerek miként képesek megjósolni a pitvarfibrilláció kockázatát nőknél és férfiaknál. Több mint kétmillió amerikai és brit felnőtt 2008 és 2013 között gyűjtött BMI,- haskörfogat- és EKG-adatait elemezték. A résztvevőknek korábban nem volt semmilyen szívbetegségük, szívelégtelenségük vagy stroke-juk. Dr. Michiel Poorthuis, az Utrechti Egyetem munkatársa, a tanulmány vezető szerzője szerint valószínűleg ez a valaha volt legnagyobb kutatás ebben a témában. A vizsgálat résztvevői közül körülbelül 12 ezer főnél (0,6 százaléknál) diagnosztizáltak pitvarfibrillációt - olvasható az Amerikai Szív Társaság honlapján.

A férfiaknál a haskörfogatérték megmérésével lehet pontosabb az előrejelzés. Fotó: Getty Images

Pitvarfibrilláció során a szív szabálytalanul és jellemzően túl gyorsan ver.

Miután a kutatócsoport az adatokat összevetette a résztvevők anamnézisével, (különösen a vérnyomásadataikkal, a cukorbetegséggel, valamint a dohányzással), azt figyelték meg, hogy mind a magas tesstömegindex (BMI), mind pedig a túl nagy haskörfogat összefügg a pitvarfibrilláció megnövekedett kockázatával mindkét nem esetén. Nőknél azonban erősebb volt az összefüggés magas BMI esetén, míg férfiaknál a haskörfogatérték bizonyult a pontosabb előrejelző értéknek. Nőknél a BMI-érték figyelembe vétele 23 százalékkal javította a pitvarfibrilláció előrejelzésének pontosságát, míg a haskörfogat csak 12 százalékkal. Férfiaknál viszont a haskörfogat kiemelkedően magas értékkel, 30 százalékkal emelte meg az előrejelzési hatékonyságot, szemben a BMI-vel, amely csak 23 százalékkal

Az Egyesült Államok Nemzeti Szív, Tüdő és Vér Intézetének ajánlása szerint nőknél a 89 centiméternél, férfiaknál pedig a 101 centiméternél nagyobb haskörfogat fokozott kockázatot jelez a szívbetegségekre és a 2-es típusú cukorbetegségre. Dr. Richard Bulbulia, az Oxfordi Egyetem Nuffield Népegészségügyi Intézetének tudományos munkatársa, az Egyesült Királyság Cheltenham Kórházának kardiológiai sebésze, a Journal of the American Heart Association című szakfolyóiratban április közepén publikált tanulmány társszerzője szerint a kutatási eredmények megerősítik, hogy mennyire fontosak is valójában az egészséges testsúly fenntartására vonatkozó tanácsok, amelyek egyben kijelölik a következő kutatási irányt is. "Különösen izgalmas kérdés, hogy vajon a fogyás csökkentheti-e a pitvarfibrilláció kockázatát. Vagy akár meg is tudja akadályozni annak kialakulását?" - vetette fel dr. Bulbulia. Komoly előrelépést hozhat, ha sikerül megválaszolni a kérdést, hiszen a pitvarfibrilláció a stroke vezető kockázati tényezője.

Kezeletlen pitvarfibriláció mellett megduplázódik a szívbetegség okozta halálozás veszélye, valamint megötszöröződik a stroke kockázata. Egyes esetekben a pitvarfibrilláció nem okoz tüneteket, ám vannak, akik szapora vagy kihagyó szívritmust érzékelnek.

Dr. Matthew Kalscheur, a Wisconsini Egyetem Egészségügyi központjának klinikai kardiológusa szerint rendkívül fontos figyelembe venni a férfiak esetében a haskörfogat és a pitvarfibrilláció kockázatának összefüggését. A szakember - aki nem vett részt az új kutatásban - elmondta, hogy pitvarfibrilláció kockázatának vizsgálatakor az orvosok rutinszerűen mérik és értékelik a BMI-t. Ám a haskörfogatot jellemzően nem nézik.

"A következő lépés, hogy a betegeinket rávegyük az életmódváltásra, mert így lehet csökkenteni a betegség kialakulásának kockázatát" - fogalmazott dr. Kalscheur. A kardiológus dr. Bulbuliához hasonlóan azt reméli, hogy például azok az idősebb emberek, akiknek nincs ugyan pitvarfibrillációjuk, de túlsúlyosak és magas a vérnyomásuk, megfelelő életmódváltással képesek lesznek megelőzni a pitvarfibrilláció és akár a stroke kialakulását is. "A mostani kutatási eredményeket fel kell használnunk betegeink vizsgálati eredményeinek értékelésekor" - mutatott rá dr. Kalscheur.