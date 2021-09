Munkakörök, amelyek kifejezetten jót tesznek a szívnek

"Az egészség nem csak abból áll, hogy mit eszünk és szellemileg mennyire vagyunk aktívak" - mondta dr. Yvonne Michael, a philadelphiai Drexel Egyetem Közegészségügyi Intézetének epidemiológus professzora, aki szerint a munkahely javítani, de rontani is képes az egészségi állapotunkat.

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központjának jelentésében hét szív- és érrendszeri kockázati tényezőt - a dohányzást, a fizikai aktivitást, a vérnyomást, a vércukorszintet, a testsúlyt, a koleszterinszintet és az étrendet - vizsgáltak különböző - szám szerint 22 - munkakörben dolgozó emberek körében. A rossz egészségi állapotúak listájának élén a kamionsofőrök állnak, hiszen ők hosszú órákon keresztül ülnek, és menet közben esznek. Ezzel szemben a mezőgazdasági, az erdészeti és a halászati alkalmazottaknak voltak a legjobbak az egészségi mutatóik.

A Journal of Occupational and Environmental Medicine című folyóiratban közöltek egy tanulmányt, amelyben 65 ezer felnőtt körében vizsgálták meg a 20 leggyakoribb foglalkozáscsoportot. Azt figyelték meg, hogy a könyvelőknek, a számviteli ügyintézőknek, az értékesítőknek és az adminisztrátorok munkáját felügyelőknek, illetve a kórházi és az otthoni betegápolóknak voltak rosszabb értékeik. Nekik volt a legmagasabb az általános szív- és érrendszeri kockázatuk, illetve nekik volt a legmagasabb a koleszterinszintjük, vérnyomásuk és vércukorszintjük. A tanárok, az ügyvédek és az ingatlanügynökök alkották a kevésbé veszélyeztetett csoportot.

A kutatásban azt nem vizsgálták, hogy miért ártalmasabb az egyik állás az egészségre, mint a másik, de Michael professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint az adatok azt mutatják, hogy az ülőmunka, a stressz és a mások felügyelete miatti felelősség szerepelhet az okok között. "Ha megtaláljuk, hogy mely tényezők ártanak a szívünk egészségének, akkor megelőzhetjük a betegségek kialakulását. Az orvosok ki tudják szűrni azokat a foglalkozásokat, amelyeknek növelik a kockázatot" - így a professzor.

Ebben az évben a Magyar Kardiológusok Társasága a Testnevelési Egyetemmel közösen szervezi meg a Szívünk Napját szeptember 26-án, vasárnap. Szűrővizsgálatokat is végeznek: a vérnyomásmérés mellett a vérzsír-, a koleszterin- és a vércukorszintet is megmérethetik az érdeklődők, de lesz érszűkület- és EKG-vizsgálat, továbbá idén speciális érultrahangszűrésre is lesz lehetőség.