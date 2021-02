Miért lehet belehalni a szomorúságba?

Szívinfarktus után ilyen teát kell inni - részletek.

Mióta az emberi emlékezet létezik, tudott, hogy a gyász komoly testi tüneteket okozhat. Ritkán ugyan, de akár halálos következményei is lehetnek annak, ha meghal valakinek a szerette: ilyenkor általában a már egyébként is kardiovaszkuláris betegségekben szenvedő egyénnél erősödik fel annyira a betegség, hogy az végül szívinfarktushoz vagy stroke-hoz vezet. Ez a kritikus periódus - a tapasztalatok szerint - a gyász első hónapjában a legmagasabb.

Érzelmi támaszt és fizikai segítséget kell nyújtani a gyászolónak. Fotó: Getty Images

Mi állhat a háttérben?

Először is a stressz, ami az itt maradt, esetleg teljesen magára maradt túlélőt éri. A stressz hatására az agyunkban lévő amigdala azt az üzenetet küldi a csontvelőnek, hogy több fehérvérsejtet kell termelnie - ez viszont hatással van az artériákra, mert ekkora mennyiségben már gyulladást okoz bennük. Az így kialakult gyulladás pedig növeli a szívinfarktus és stroke esélyét, és gyakrabban jelentkezik a szívbetegnél angina pectoris (mellkasi fájdalom).

A depresszió, ami ilyenkor teljesen természetes, szintén növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és ez nemcsak a klinikai küszöböt elért depresszióra vonatkozik, hanem már enyhébb esetekre is. A depressziósok között 65 százalékkal gyakrabban fejlődött ki iszkémiás szívbetegség (ISZB - a szívizom elégtelen vérellátásából fakadó probléma), ezzel együtt nőhet a cukorbetegség, amagas vérnyomáskialakulásának esélye is. Mindez ráadásul még azokra is érvényes, akik addig jól kezelt kardiológiai betegek voltak, nem estek még át súlyosabb szív- és érrendszeri eseményen.

Megszakad a szíve fájdalmában A kifejezésnek valós, fizikai alapja van: érelzáródás miatti szívinfarktus, szintén érelzáródás miatti vagy éppen elpattanó ér miatti vérzéses stroke következhet be, megváltozhatnak a véralvadási paraméterek, emelkedhet a vérnyomás és a stresszhormonszint, a szívritmus-szabályozásban problémák jelentkezhetnek, ami a hirtelen szívhalál kockázatát növeli - a gyásznak tehát valóban közvetlen hatása lehet az egészségére.

Az is ront a helyzeten, hogy ilyenkor az emberek elhanyagolnak minden más tevékenységet, amely az egészségük megőrzését szolgálná: elfelejthetik bevenni a gyógyszereiket (szívritmus-szabályozót, koleszterinszint-csökkentőt, véralvadásgátlót, vérnyomáscsökkentőt, aszpirint), nem táplálkoznak és pihennek megfelelően, sok esetben lelkileg és fizikailag is bezárkóznak, emiatt a fizikai aktivitásuk is a nullára csökken.

Mit tehetünk?

Nyújtsunk érzelmi támaszt a gyászolónak, figyeljünk arra, hogy rendszeresen szedje a gyógyszereit, és aktív maradjon (séta, otthoni tevékenységek elvégzése). Mindemellett biztassuk őt, szükség esetén pedig kérjünk számára orvosi segítséget, nehogy a gyász végzetessé váljon.