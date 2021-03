Miért gyengül a szív pumpafunkciója? Mutatjuk

Az alsó vérnyomásérték ezért fontos - részletek itt.

A kardiomiopátia egy összefoglaló név azokra a szívbetegségekre, melyeknél a szív pumpafunkciója gyengül, és amely problémát a szívizom betegsége okozza. Ha felfedezik, hogy a tünetmentesek közül kinek van nagyobb kockázata a kardiomiopátiára, akkor nagyobb eséllyel lehet korán felállítani a diagnózist, és ekkor lehet a kezelés a leghatékonyabb.

A kardiomiopátiának a következő tünetei vannak:

légszomj vagy nehéz légzés, különösen erősebb fizikai megterhelés esetén,

kimerültség,

a boka, a láb, a lábszár, a has és a nyaki véna duzzanata,

szédülés,

fizikai aktivitás esetén bekövetkező ájulás,

aritmia (szabálytalan szívritmus),

mellkasi fájdalom, különösen fizikai megterhelés vagy nehéz ételek fogyasztása esetén,

szívzörej (a szívdobbanásokkal összefüggő szokatlan hangok).

A szívkatéterezés is az egyik diagnosztikai lehetőség. Fotó: Getty Images

Hogy lehet diagnosztizálni a kardiomiopátiát?

A kórelőzmény, a fizikai vizsgálat és laboreredmények alapján diagnosztizálja a kardiológus vagy a gyermekgyógyász-kardiológus ezt a betegséget. Az orvos a meglévő tünetekkel együtt a kórelőzményt is tanulmányozza. A kardiológus arra is kíváncsi, hogy a családban diagnosztizáltak-e már kardiomiopátiát, szívelégtelenséget vagy előfordult-e szívmegállás valamelyik családtagnál.

Fizikai vizsgálat

Az orvos sztetoszkóppal meghallgatja a szív- és tüdőhangokat, mert ezekből lehet következtetni a kardiomiopátiára. Egyes hangtípusok a betegség különböző fajtáira utalnak. Például a szívzörej hangerejéből, időzítéséből és helyéből hipertrófiás obstruktív kardiomiopátiára lehet következtetni. A tüdőben hallható "recsegő" hang pedig szívelégtelenségre utal. Az orvosnak bizonyos fizikai jelek is segítenek a diagnosztizálásban. Ha duzzanat van a bokában, lábban, lábszárban, hasban vagy a nyaki vénában, az folyadékfelhalmozódásra utal, ami a szívelégtelenség jele.

Diagnosztikai vizsgálatok

Az orvos az alábbi vizsgálatokat javasolja a kardiomiopátia diagnosztizálásához.

- Vérvizsgálat: jellemzően a kar vénájából vett kis mennyiségű vért vizsgálják meg.

- Mellkasi röntgen: ezzel a vizsgálattal alkotnak képet a mellkasban elhelyezkedő szervekről és struktúrákról, így az is látható, hogy van-e szívmegnagyobbodásunk. A mellkasi röntgenen azt is látni lehet, hogy van-e a tüdőben folyadékfelhalmozódás.

- Elektrokardiogram (EKG): ezzel a vizsgálattal rögzítik a szív elektromos aktivitását; kimutatják, hogy a szív milyen gyorsan ver, valamint azt is, hogy a szívritmus szabályos vagy szabálytalan-e. Az EKG-vizsgálattal a kardiomiopátiát és más szívbetegségeket is észlelni lehet, például a szívinfarktust, az aritmiát (szabálytalan szívritmust) és a szívelégtelenséget is. A gyorsan múló szívproblémák kimutatására az orvos viselhető EKG-monitor használatát írhatja elő.

- Holter és eseménymonitor: ezekkel a hordozható készülékekkel a normális napi tevékenységünk során rögzítik a szív elektromos aktivitását. A Holter monitor teljes 24-48 órás cikluson keresztül folyamatosan rögzíti a szív elektromos aktivitását. Az eseménymonitor pedig csak bizonyos időpontokban rögzíti a szív elektromos működését.

- Echokardiogram (echo): ennél a vizsgálatnál hanghullámokat generálnak, hogy a szívről mozgóképet alkothassanak. Így működés közben jól lehet látni a szívet, valamint a szív alakját és méretét is lehet tanulmányozni. Az echokardiográfiának több típusa van, az egyik a terheléses echo, ami a terheléses szívvizsgálat egyik eleme. Egy másik típus a nyelőcső echokardiográfia, ezzel a szív hátsó részéről lehet képet kapni.

- Terheléses szívvizsgálat: ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy a szívet kemény munkára késztessék (gyorsan verjen) a vizsgálat közben. Ilyenkor végezhetnek izotópos szívvizsgálatot, echovizsgálatot és pozitronemissziós tomográfiát (PET) is. A terheléses szívvizsgálatkor arra kérik a beteget, hogy járjon futópadon. Ha a beteg nem képes a fizikai aktivitásra, akkor gyógyszerrel is stimulálhatják a szívét.

Diagnosztikai eljárások

A diagnózis igazolására további diagnosztikai eljárásokat is alkalmazhatnak. Műtét tervezésekor is használják ezeket előkészítő vizsgálatként.