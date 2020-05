Merevedési zavar: hasznos a sztatin

Az erektilis diszfunkció (röviden ED) olyan állapot, amelyben az illető pénisze nem képes olyan mértékű erekcióra, hogy az szexuális közösülésre alkalmas legyen. Hogyha csak egy-egy alkalommal történik meg, az még nem minősül diszfunkciónak, az ED-vel élő személyeknél ez a probléma rendszeresen előfordul. Az erektilis diszfunkció kialakulását számos kockázati tényező befolyásolja, és a magas koleszterinszint is ezek közé tartozik.

A szexuális teljesítőképesség visszakapható, a kezeléshez sztatint is használhatnak. Fotó: GettyImages

A magas koleszterinszint is okozhat gondot

Több kapcsolat is lehet az erektilis diszfunkció és a magas koleszterinszint között. Általában az ED valamilyen más, háttérben meghúzódó betegség tünete, egy olyan betegségé, amely a szervezetben zajló véráramlást zavarja.

Például a következő betegségek okozhatnak ED-t:

- cukorbetegség;

- szívbetegség;

- érbetegség;

- érelmeszesedés;

- magas vérnyomás;

- Peyronie-kór.

A felsoroltak közül több betegség is magas koleszterinszinttel jár, ezért ez növelheti az illető hajlamát az ED kialakulására is.

Mi a koleszterin?

A koleszterin a vérben van jelen. Többféle testi funkció működése számára elengedhetetlen, mint például az új szövetek felépítéséhez, az epe és a nemi hormonok termeléséhez. A koleszterin ugyan létfontosságú, de ha túl sok van belőle, az számos egészségügyi problémát okozhat. Két fő típusa van: a nagy sűrűségű lipoprotein (HDL) és az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL). Ez utóbbi, vagyis az LDL koleszterin szokott problémát okozni, képes ugyanis rátapadni az artériák belső falára, beszűkítve azokat, és ez megnehezíti a vér átjutását. Ennek az anyagnak a felhalmozódása érelmeszesedést okoz, aminek számos szövődménye lehet, például az ED kockázatát is megnöveli.

A sztatinok

A magas koleszterinszintet már több mint egy évtizede kezelik sztatinokkal. A koleszterinszint csökkentésére az orvosok tipikusan sztatint írnak fel, és emellett életmódváltást - több mozgást és egészséges étrendet - is ajánlanak. A sztatinok ugyanis lelassítják a koleszterin termelését, illetve blokkolják a HMG-CoA reduktázt (erre a fehérjére van szüksége a májnak a koleszterin termeléséhez). Ennek a fehérjének a gátlására válaszként a szervezet több olyan receptort képez, ami kivonja a vérből a koleszterint.

A sztatinokkal hatékonyan lehet csökkenteni az LDL koleszterin túl magas szintjét. Azok az emberek, akiknek magas a szívbetegségek kockázata, rendszeresen szednek sztatint, ami viszonylag biztonságos. A gyógyszereknek azonban lehet néhány mellékhatása:

- fejfájás;

- gyomorfájás;

- puffadás;

- hányinger;

- hasmenés;

- kiütés;

- bizsergés.

Épp ezért minden betegnek meg kell találnia orvosi segítséggel a legmegfelelőbb hatóanyagot.

A sztatinok segíthetnek az ED-n is akkor, ha ezt a magas koleszterinszint okozta. Például az ED azérelmeszesedésegyik tünete, és ha mindezt sztatinnal kezelik, akkor csökkennek az erektilis diszfunkció tünetei is.

Mást is felírhatnak A sztatinok felírásán és az életmód-tanácsadáson túl az orvosok más gyógyszereket is felírhatnak, mint például nikotinsavat, ami a B3-vitamin egyik alkotóeleme.

A legfrissebb kutatások azt állapították meg, hogy a sztatinok képesek az ED-t általánosan is kezelni. A Journal of Sexual Medicine című folyóiratban közölt cikkben azt állítják, hogy a sztatint szedő személyeknél ritkábban fordult elő erektilis diszfunkció azokhoz képest, akik nem szednek ilyen gyógyszert. Bár ezek az eredmények reményt keltőek, de a tanulmány szerzői megállapították, hogy a sztatinok csak egyharmad, vagy fele olyan hatásosak voltak, mint a foszfodiészteráz-5-gátlók. Az orvosok gyakran kezelik az erektilis diszfunkciót ezzel a hatóanyagcsoporttal, amelyek közül a legismertebb a sildenafil. Éppen ezért nem várható, hogy a közeljövőben sztatint írnának fel az ED kezelésére - ám azoknak a magas koleszterinszintű betegeknek, akiknek erektilis diszfunkciójuk is van, biztosan fel fognak írni sztatint, hiszen a hatást, a javulást fokozzák.

Az ED további okai

Az erektilis diszfunkció általában véve a vérkeringés, az idegrendszer vagy a hormonszint zavarának az eredménye. A magas koleszterinszint miatti fizikai állapot, mint például a szív vagy az érrendszer megbetegedése is felelős lehet az ED kialakulásáért.

Az erektilis diszfunkció további fizikai kockázati tényezői:

- elhízás;

- a pénisz vagy az azt körülvevő terület sérülése;

- dohányzás;

- alkoholfogyasztás;

- illegális kábítószerek, például kokain fogyasztása;

- műtét;

- krónikus vesebetegség;

- szklerózis multiplex;

- rákkezelés, például a sugárterápia.

Néhány gyógyszernek is lehet a mellékhatása az erektilis diszfunkció, ilyenek például a következők:

- vérnyomáscsökkentők;

- antiandrogén gyógyszerek;

- antidepresszánsok;

- nyugtatók;

- étvágycsökkentők;

- fekélyt kezelő gyógyszerek.

Az is lehetséges, hogy bizonyos pszichikai tényezők - például az alacsony önbecsülés vagy az idegesség - okozzák az erektilis diszfunkciót. Minden esetben kérjünk orvosi segítséget, mert az ED gyógyítható, a szexuális teljesítőképesség visszakapható.