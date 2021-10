Magas vérnyomás: számít a nem és az életkor is

A 70 évnél idősebb nők és az 50 évnél fiatalabb férfiak számára különösen hasznos lehet, ha gyakran mérik a vérnyomásukat - jelentette ki a kutatás vezetője, dr. Aayush Visaria, a New Jersey-ben lévő New Brunswick-i Rutgers Egyetem Egészségügyi, Egészségpolitikai és Időskutatási Intézetének posztdoktori kutatója. "A vérnyomásmérés elhanyagolása továbbra is jelentős közegészségügyi probléma, még azoknál is, akik egyébként megfelelő kezelésben részesülnek" - monda dr. Visaria. "Bár tudjuk, hogy a menopauza után a nőknél nagyobb eséllyel emelkedik meg a vérnyomás, arról még mindig keveset tudunk, hogy a rendszeres ellenőrzés eltér-e nemenként és az életkor előrehaladtával" - tette hozzá. A kutatási eredményeket szeptember végén mutatták be az Amerikai Szív Társaság magas vérnyomással foglalkozó virtuális tudományos ülésszakán. Ezek az eredmények azonban mindaddig előzetesnek tekintendők, amíg nem közlik a tanulmányt egy tudományos folyóiratban.

A 70-es nőkre 29 százalékkal volt jellemzőbb a magas vérnyomás, mint a férfiakra. Kép: GettyImages

A kutatók az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ Nemzeti Egészség- és Táplálkozási Felmérésének 1999 és 2018 közötti adatait vizsgálták meg. Ebben az adatsorban több mint 13 ezer gyógyszerrel kezelt magas vérnyomásos beteg adatait tekintették át.

Az Amerikai Szív Társaság statisztikája szerint az Egyesült Államok felnőtt lakosságának csaknem fele magas vérnyomásos, és ez megnöveli a szívinfarktus, a stroke, a vesebetegség és több más betegség kockázatát. Amagas vérnyomása 130-nál magasabb szisztolés (felső) és 80-nál magasabb diasztolés (alsó) értéket jelenti az Amerikai Szív Társaság és az Amerikai Kardiológusok Kollégiumának ajánlása szerint. h i r d e t é s

Összességében a kutatásban szereplők 34 százalékának haladta meg a vérnyomása a célértéket. Amikor a tudósok a különböző életkori csoportokba tartozó férfiak és nők adatait vetették össze, azt figyelték meg, hogy a magas vérnyomás kialakulásának esélye a 20-29 éves korú férfiaknál 59 százalékkal volt magasabb, mint a hasonló korú nőknél.

A különbség 30 éves korba csúcsosodott ki, mert ekkor a férfiakra 70 százalékkal volt jellemzőbb ez a probléma, mint a nőkre. A negyvenes éveikben járó férfiakra még mindig 47 százalékkal volt jellemzőbb a magas vérnyomás, mint az ugyanilyen idős nőkre. Az 50-es és 60-as években járó férfiaknak és nők körében azonban már egyforma arányban fordult elő ez a probléma.

Az arány egy idő után megfordul

A 70-es éveikben járó nőknél viszont már 29 százalékkal volt gyakoribb a magas vérnyomás, mint a férfiaknál. A 80-as éveikbe járó nők a férfiakhoz képest pedig már 63 százalékkal nagyobb arányban szenvedtek ettől a problémától. "Fel kell hívni a fiatalabb férfiak és az idősebb nők figyelmét az ellenőrizetlen magas vérnyomás veszélyeire, és további kutatásokban kell feltárni az életkori és nemi összefüggéseknek az okait" - mondta dr. Visaria.

Ezért baj! Magas vérnyomásról akkor beszélünk, ha 140/90 Hgmm fölötti értékeket mérünk, ekkor már mindenképpen orvosi ellátást igényel a páciens. A magasvérnyomás-betegség ugyanis komoly bajok előszobája lehet: ha tartósan fennáll, károsítja az erek falának belső rétegét, amely lerakódásokhoz, vizenyőhöz és vérrögök keletkezéséhez is vezethet. A kezeletlen betegség hajlamosabbá tesz az agyi történésekre, például a stroke-ra, de szívelégtelenséghez, szívinfarktushoz, a szívizom elhalásához is vezethet.

A kutatási eredmények pontosságát némileg árnyalhatja, hogy a tudósok csak egyetlen vérnyomásmérés adataihoz férhettek hozzá minden résztvevőnél. Mivel a vérnyomásértékek a nap során változnak, egyetlen mérés nem képes pontos képet adni az illető vérnyomásáról. "Annak érdekében, hogy igazán pontosan meg tudjuk állapítani, hogy a célértéket meghaladó vérnyomás eltér-e nemenként és változik-e az életkor előrehaladtával, egy olyan kutatás lenne ideális, amelyben folyamatosan, hosszabb időn keresztül figyelnék meg a férfiak és a nők vérnyomását" - magyarázta dr. Visaria.