Keringés-összeomlást okozhat, ha nem iszunk eleget

Már az 1 százaléknyi folyadékhiányt is jelzi a szervezetünk: ebből is látható, hogy milyen érzékenyek vagyunk arra, hogy eleget iszunk-e. A Szívderítő az alábbi videóban Miháldy Kingát, az OGYÉI dietetikusát kérdezte a témában: a szakember beszélt a kiszáradás első, még csupán figyelmeztető jeleiről, illetve arról, melyik két korosztály van a legnagyobb veszélyben ebből a szempontból.

A folyadékhiány következményei

Ha a szervezet (testtömegtől, aktivitástól függően, felnőttkorban átlagosan napi 2-2.5 literes) folyadékszükségletét nem pótoljuk, akkor az izzadással, kilégzéssel, vizelettel elveszített víz felborítja az egyensúlyt, és szapora, rendszertelen pulzus (tachycardia), izomgörcsök, eszméletvesztés, sőt a folyadékhiány fokozódása esetén akár halál is bekövetkezhet. Ez utóbbi 12-15 százalékos folyadékvesztés esetén már megtörténhet: keringésösszeomlás, sokk (tudatzavar, letargia, zavarodottság, delírium, kóma) alakulhat ki.

Egyes gyógyszerek (pl. vízhajtók) szedésekor a megfelelő folyadékbevitelre különösen oda kell figyelni. Viszont vese-, szív-, anyagcsere-betegségben szenvedők feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét a napi folyadékszükségletüket illetően, mert számukra akár ártalmas is lehet a túl sok folyadék fogyasztása.

Az OGYÉI a tavalyi jó eredményeket látva idén is megtartotta az Aqua Challenge-et: a programhoz csatlakozók vállalták, hogy októberben kizárólag vízzel oltják a szomjukat. A hozzáadott cukrot tartalmazó italok ugyanis hosszú távon túlsúlyhoz (elhízáshoz) vezethetnek, ami fokozza a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a daganatok, az ízületi betegségek és a depresszió kialakulásának kockázatát. Az OGYÉI által rendszeresen elvégzett reprezentatív felmérésből kiderült, hogy mind a felnőtt nők, mind a felnőtt férfiak napi 1 pohár (cukros) üdítőt fogyasztanak el. Az Aqua Challenge követhető Facebookon is.

A legideálisabb, ha egész nap kortyolgatunk valamilyen kalóriamentes folyadékot. Fotó: Getty Images

Evés-ivás utáni szívdobogásérzés

Szerencsére nem mindenki tapasztalja meg élete során, hogy evés-ivást követően néha erős szívdobogás érzése van, esetleg nagyobb, erőteljesebb szívdobbanásokat érez, egyes megfogalmazások szerint "repkedő" az érzés. Szaknyelven ezt palpitációnak hívják. A tünetet gyakran maga a nyelés folyamata indíthatja be, ám okozhatja például dehidratáció, kevés folyadékfogyasztás, és a folyadékháztartás felborulása miatti alacsony káliumszint is.

Jelek a WC-n

Elégtelen folyadékfogyasztásra utal, ha valaki csupán naponta 1-2 alkalommal jár pisilni, a vizelete sötét színű. Ebben az esetben azonnali folyadékpótlásra van szükség: igyunk meg egy pohár vizet, és figyeljünk arra, hogy a nap további részében mindig legyen a kezünk ügyében folyadék. Így a következő órákban egyenletes tempóban visszatölthetjük a szervezet folyadékraktárait.