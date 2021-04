Kardiológusok: a szív nem állhat meg

Ha ismert szívbetegségünk van, nagyon fontos, hogy továbbra is megfelelő ellátásban részesüljünk, és megkapjuk a szükséges vizsgálatokat, gyógyszereket, hogy a tünetek kezelhetők legyenek és elkerülhető legyen a további szívkárosodás - olvasható azon a magyar nyelvű oldalon, melyet az Európai Kardiológiai Társaság készített a szívbetegség és a COVID-19 összefüggéseiről.

Ezekben a nehéz időkben különösen fontos a tudatosság

Ha szívinfarktusra utaló jeleket tapasztalunk, ne késlekedjünk és ne hanyagoljuk el a tüneteket, azonnal kérjünk orvosi segítséget! A sürgősségi ellátást igénylő szívbetegségek esetében van egy optimális ellátást lehetővé tévő időablak: minél tovább marad kezeletlen állapotban a betegség, annál rosszabb kimenetelű lehet.

Online információk segítik a szívbetegeket a COVID-járvány alatt. Kép: GettyImages

Egy brit felmérés kimutatta, hogy 2020 áprilisa óta 40 százalékkal kevesebben kerültek kórházba szívinfarktussal, mint a COVID-19-pandémia előtt.

Az orvosok arról számoltak be, hogy különösen az általános lezárások alatt a betegek későn kértek csak orvosi segítséget: akár 48 százalékuk is megkésve kapott csak kezelést, az optimális időablakon túl.

Ismerje fel a jeleket!

A szívinfarktus tipikus tünete az égő vagy szorító nyomásérzés a mellkasban. Afájdalomkisugározhat a bal vagy a jobb karba, a torokba, a nyakba, a hátba a hasba vagy az állba. További tünet lehet hirtelen fellépő légszomj, néha pedig erőteljes izzadással és émelygéssel is előfordulhat. Ha a fentiek közül bármelyik tünetet tapasztaljuk, és az 5 percnél tovább tart, akkor hívjuk a mentőket!

Sok páciens számol be arról, hogy már a tényleges szívinfarktust megelőző napokban vagy hetekben is tapasztaltak hasonló tüneteket, amelyek néhány percre megjelentek, majd el-elmúltak. Számos beteg emellett arról is beszámolt, hogy mellkasi szorítást és szokatlan légszomjat kezdtek tapasztalni edzés, gyorsabb séta vagy lépcsőn felmenés közben. Ha a fentiek közül bármelyik jelet tapasztaljuk, feltétlenül vegyük fel a kapcsolatot a háziorvosunkkal és kérjünk sürgősen időpontot! Ha a tünetek súlyosak vagy 5 percnél tovább tartanak, azonnal hívjunk mentőt!

Ha az alábbi tünetek bármelyikét tapasztaljuk, hívjuk a 112-es számot, a mentőszolgálat pedig fel fogja mérni az állapotunkat a tünetek alapján.

Szívinfarktus

tipikus jelek:

nyomásérzés, égő vagy szorító érzés a mellkasban;

a fájdalom a bal vagy a jobb karba, a hasba, a hátba, a nyakba, a torokba vagy az állba sugározhat;

bizonyos esetekben hirtelen légszomj jelentkezhet;

gyakran jár fokozott izzadással és émelygéssel.

Szédülés

Akkor is azonnal kérjünk segítséget, ha stroke-ra utaló tüneteket tapasztalunk:

az arcizmok gyengesége;

gyengeség a karokban vagy a lábakban;

beszédzavar vagy a beszédértés nehézsége.

Azonnal! Ha időben orvosi segítséget kér, megmentheti a saját életét. Az idő tényleg lényeges! A kórházakban mindent el fognak követni, hogy biztonságos környezetben lássák el Önt.

Az oldalon számos kérdést és azokra adott orvosi választ is találunk, például az alábbi témában.

Meg kell változtatni a szívgyógyszerek dózisát a járvány alatt?

A gyógyszereinek abbahagyása vagy a dózis megváltoztatása veszélyes lehet, és ronthat az ön állapotán - olvasható a válaszban. - Ezek a gyógyszerek igen hatékonyak a szívelégtelenség kezelésére és amagas vérnyomáskordában tartására, s így megelőzik a szívinfarktus vagy a szélütés és egyéb betegségek kialakulását. A kezelés orvosi javaslat nélküli bármilyen módosítása tehát igen nagy kockázatot jelenthet és súlyos szövődményekhez vezethet.

A médiában megjelentek olyan hírek, miszerint egyes, a magas vérnyomás kezelésére gyakran alkalmazott gyógyszerek (az úgynevezett ACE-gátlók és az angioitenzin receptor-blokkolók) növelhetik afertőzésveszélyét és súlyosbíthatják a koronavírus-fertőzés lefolyását. Ezeknek az állításoknak azonban nincs megalapozott tudományos hátterük, és semmilyen bizonyíték nem támasztja őket alá. Így tehát erőteljesen javallott, hogy továbbra is szedjük a nekünk felírt vérnyomásszabályozó gyógyszereket.

"Azok a betegek, akik immunszupresszív gyógyszereket szednek, például szívátültetés után, továbbra is szedjék a nekik felírt gyógyszereket. A dózis csökkentése az átültetett szív kilökődésének magas kockázatával jár. Kérjük, továbbra is az előírt módon szedje a gyógyszereit. Ha kétségei vannak, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az orvosával, és az orvosi konzultáció előtt semmiképp ne változtasson gyógyszereinek adagolásán" - olvasható az Európai Kardiológiai Társaság oldalán.