"Ez a hirtelen szívhalál, amiből Magyarországon naponta átlagosan hetven történik. Ami nagyon sok!" - fogalmazott dr. Kiss Róbert Gábor, a Honvédkórház kardiológiai osztályának főorvosa. A Magyar Kardiológusok Társaságának egyik korábbi elnöke azt is hozzátette a Honvédelemnek adott interjúban, hogy a hetven ember egy részének életét, az időben elkezdett újraélesztésnek köszönhetően még meg tudják menteni. Sokukat azonban nem tudnak visszahozni a halálból. Vagy azért, mert nincs a közelükben senki, aki meg tudná kezdeni a reanimációt, vagy pedig azért, mert a beteg szíve nem indul újra.

Fenn kell tartani a beteg keringését

"A hirtelen szívhalál legalább nyolcvan százaléka valamilyen elektromos eredetű problémára, azaz szívritmuszavarra vezethető vissza. Ennek következtében a szív - valóban egyik pillanatról a másikra - megszűnik dobogni. Az agyunk vérellátása leáll, és körülbelül 15 másodpercen belül ájultan összeesünk" - részletezi a főorvos, hozzátéve: az esetek egy részénél - miután megszűnik ez a probléma - a szív spontán újraindul, ilyenkor a beteg saját magától eszmél, s általában nem is tudja, hogy mi történt vele. Azonban a hirtelen szívhalál többségénél a ritmuszavar nem szűnik meg saját magától, szükséges azt valamilyen külső eszközzel "helyretenni". Ez az eszköz a leggyakrabban egy automata defibrillátor, hiszen az ilyen esetek 80 százaléka úgynevezett kamrafibrilláció miatt következik be, amit egy elektromos áramütéssel helyre lehet "billenteni", és ilyenkor a szív újra elindul.

Az agy sejtjei borzasztóan érzékenyek az oxigénhiányra. Kép: GettyImages

A főorvos hangsúlyozza: nagyon fontos, hogy már a defibrillátor megérkezéséig is fenn kell tartanunk a beteg keringését. Ezt pedig szívmasszázzsal tudjuk elérni. "A szívmasszázsnak van egy elfogadott, szakmai protokollja. Először is arról kell meggyőződnünk, hogy az illető valóban meghalt-e. Ki kell tapintanunk a nyaki artériát. Magát a mozdulatot egyébként érdemes otthon, a tükör előtt, saját magunkon gyakorolni, hogy szükség esetén alkalmazni tudjuk. Ha nem érezzük a lüktetést a verőéren, akkor a beteg halott. Ebben az esetben azonnal el kell kezdeni a szívmasszázst. Régebben azt mondtuk, hogy a szívkompressziót és a befúvásos lélegeztetést 4:1 arányban kell váltogatni, de ehhez legalább két ember kellett. Ma már tudjuk, hogy ez a módszer nem optimális a keringés fenntartásához. Így jelenleg már azt tanítjuk, hogy a vérben még ilyenkor is marad annyi oxigén, ami néhány percre elegendő a sejteknek. Éppen ezért a mesterséges lélegeztetésnél sokkal fontosabb a keringés folyamatos fenntartása."

Videóból is megtanulható A szabályos mellkaskompresszióról több tucat videót találunk fenn az interneten, ezeket érdemes megnézni.

Ami a lényeg: összekulcsolt két kezünkkel a szegycsont fölött kell a mellkast összenyomni, mégpedig legalább percenként százszor. Ezzel a módszerrel a mentők megérkezéséig fenn tudjuk tartani a keringést úgy, hogy elkerülhető legyen az agyhalál - mondja dr. Kiss Róbert Gábor, hozzátéve: segíthet, ha a szívkompressziót egy gyors ütemű zeneszám, például a Stayin' Alive című szám ritmusára végezzük - ahogy az az Országos Mentőszolgálat Alapítványa által készített kampányfilmjében is látható.

Az újraélesztés azonnali megkezdésére azért van szükség, mert az agy sejtjei nagyon érzékenyek az oxigénhiányra. Már négy perc után olyan károsodást szenvednek, ami visszafordíthatatlan, s ha ilyenkor sikerül is újraindítani a szívet, általában már csak az agyhalál beálltát tudják megállapítani az orvosok. "Ha a hirtelen szívhalál után időben megkezdődik a mellkaskompresszió és sikerül újraindítani a szívet, akkor 30-40 százalék az esélye annak, hogy a beteg még egy év múlva is életben van. Azaz minden harmadik, hirtelen szívhalálon átesett embert meg lehet menteni, ha időben megkezdjük az újraélesztését" - mondja a főorvos, hozzátéve: éppen ezért nagyon fontos, hogy minél többen ismerjék az újraélesztés folyamatát, s tudják, hogyan kell mellkaskompressziót alkalmazni, miként kell kezelni az automata defibrillátort. Szerencsére utóbbi nem nehéz, hiszen csak azt kell csinálnunk, amit a gép mond.

A "honvédikumok" osztálya

A főorvos büszke arra, hogy az ország egyik legmodernebb kardiológiai osztályát vezetheti. A szívsebészet mellett érsebészet is működik a Honvédkórházban, azaz a keringési betegségek teljes spektrumában tudnak életmentő beavatkozásokat végezni. Az országban összesen 7 ilyen szívközpont van. Az is egyedülálló, hogy a kórháznak saját rehabilitációs intézete van Balatonfüreden, azaz a gyógyulási időszak alatt sem engedik el a betegek kezét. Sőt a Honvédkórház kardiológiai osztálya számos "honvédikummal" is dicsekedhet - azaz olyan egyedi sajátosságokkal, amelyek más kórházban nincsenek meg. Az egyik ilyen, hogy sürgősségi ellátóhelyként a náluk kezelt esetek mintegy 70 százaléka a sürgősségi ellátásból fakad. A sürgősségi ritmuszavar ellátásában, a pacemakerbeültetésekben és az úgynevezett ablációs beavatkozásokban - vagyis, amikor a combvénán keresztül vezetnek fel speciális elektródkatétert a szívbe - is az élen járnak.

Mindezek mellett több olyan eljárást is alkalmaznak itt, amit más intézményekben nem. Ilyen például a vezeték nélküli pacemaker, amit közvetlenül a szívbe helyeznek fel. A szív néhány hónap alatt "benövi", így az eszköz - a szövődmények és afertőzésveszélye nélkül - akár 7-10 évig is képes vezérelni a szívet. Ugyancsak "honvédikum" akár a szívcsúcs vagy a főütőerek felől végzett katéteres billentyűbeültetés, ami akkor is esélyt biztosít egy betegnek a gyógyulásra, amikor a hagyományos műtéteket már nem lehet elvégezni.

