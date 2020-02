A Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai felügyeletével A Magyar Kardiológusok Társaságának szakmai felügyeletével

Hány éves az érrendszere? Most kiderül

Szerző: Szívderítő Létrehozva: 2020. február 2. 07:13 Módosítva: 2020. február 3. 16:58

A többi között érrendszerünk életkorát is kiszámíthatjuk a KardioNapló nevű applikációval, amelyet a XVII. Regionális Hipertónia Napon mutattak be a Debreceni Egyetemen. A mobilalkalmazás a hipertónia korai felismerésében és a kezelésben is segíthet.

Az alkalmazás okostelefonra és tabletre is ingyenesen letölthető. Rögzíthetők benne a vérnyomással és koleszterinnel kapcsolatos értékek, adatok, a rögzített adatok pedig egyszerűen megoszthatók a családorvossal is. A mobilalkalmazás egy olyan kalkulátort is tartalmaz, amely segítségével megtudhatjuk kardiovaszkuláris életkorunkat, azaz megbecsülhető általa érrendszerünk életkora, állapota. Az applikáció segítséget jelenthet a rendszeres vérnyomás-ellenőrzésben. Fotó: iStock Nagy bajt okozhat a magas vérnyomás "Magyarországon a felnőtt lakosság 44 százalékának, csaknem 3,5 millió embernek magas a vérnyomása, viszont az érintettek több mint felénél vagy nem ismert a betegség, vagy ismert, de nem kezelt, vagy pedig ismert és kezelt, de nem kontrollált, tehát nem hatékony a kezelés. A hipertónia napot annak érdekében szerveztük meg, hogy csökkentsük ezt a számot és növeljük a jól kezelt betegek arányát" - fogalmazott Páll Dénes, a Debreceni Egyetem (DE) Belgyógyászati Intézetének professzora az intézmény honlapjának nyilatkozva. Kifejtette, a terápiában nagy jelentősége van a vérnyomáscsökkentő gyógyszer rendszeres szedésének, de legalább ennyire fontos az is, hogy a betegek együttműködjenek és tartósan ellenőrizzék vérnyomásukat. A Magyar Hypertonia Társaság ezért egy gyógyszergyár támogatásával olyan applikációt fejlesztett ki, amely segíthet a hipertónia korai felismerésében, valamint a már kezelés alatt álló betegeknek is hasznos. A szakember úgy véli, a KardioNapló applikáció segítséget jelenthet a rendszeres vérnyomás-ellenőrzésben, javítva a betegek gyógyszerszedési hajlandóságát és a célértéket elérők arányát. Jenei Zoltán, a DE Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika igazgatója hozzátette, hogy a nem megfelelően kezelt hipertónia sokszorosára növeli a nagy szív-érrendszeri betegségek előfordulásának a kockázatát. Az esetek 70-80 százalékában például magasvérnyomás-betegség áll a stroke hátterében. Így csökkenthető gyorsan a vérnyomás Hasmenése volt, megállt a szíve és meghalt Kiderült, rák ellen is jó ez a gyógyszer A legjobb vérnyomáscsökkentő ételek

"Ezek a súlyos betegségek, amelyek sok esetben maradandó fogyatékossággal járhatnak, megelőzhetőek lennének, ha a vérnyomást sikerülne normális tartományba állítani. Ebben a betegeknek is fontos szerepük van, hiszen megfelelő életmóddal csökkenthető a rizikó" - szögezte le Jenei Zoltán. A tudományos tanácskozáson négy meghatározó szakmai orvostársaság - a Magyar Hypertonia Társaság, a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Atherosclerosis Társaság - elnöke ismertette a legújabb szakmai ajánlásokat. A hipertónia nap célja, hogy a családorvosoknak, belgyógyászoknak és gyógyszerészeknek naprakész, gyakorlati ismeretekre fókuszáló áttekintést nyújtson a hipertóniáról, továbbá a cukorbetegségről, valamint a szív- és érrendszeri betegségekről. A konferenciára ezúttal is több mint ezer szakember érkezett az ország számos pontjáról, akik négy szekcióban 14 előadást hallhattak a neves előadóktól.