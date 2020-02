Ha ma pirosat visel, annak ez a jelentése

A Wear Red Day mozgalom az amerikai szívtársaság kezdeményezésére indult, és több híresség, színésznő, énekesnő is a kampány mellé állt. A magyarországi Pirosban a Nőkért mozgalom is riadóztat a női szívek védelméért.

Hogyan csatlakozhat? Viseljen ma bármit, ami piros! Lehet egy kendő, sál vagy kalap, cipő, táska, feltűnő piros ékszer.

Ugyanis a nőknél is a szívbetegség a vezető halálok, a stroke a 3. Minden harmadik haláleset szív-érrendszeri eredetű, ami a tengerentúlon percenként egy nő elvesztését jelenti. Mégis, ha az embereket megkérdezzük, nagy részük inkább a daganatos betegségeket emeli ki a legfőbb haláloknak a nőknél is.

Február 7. a Pirosban a Nőkért mozgalom napja. Fotó: iStock

Az is tévhit, hogy a nők a női hormon, az ösztrogén hatására a menopauza előtt védettséget élveznek, ezért nem kaphatnak infarktust. Sajnos ez így egyáltalán nem igaz, a nők ezen a téren is "egyenjogúságot" követeltek. Ráadásul éppen ennek a tévhitnek lehet a következménye az a megtörtént eset is, amikor egy 35 éves nő mellkasi fájdalommal, karzsibbadással jelentkezett a háziorvosi ügyeleten, ahol még az EKG-vizsgálatot sem végezték el. A vizsgálatok hiányában nem ismerhették fel az infarktust, emiatt csak órákkal később kerülhetett sor életmentő beavatkozásra, azaz szívkatéterezésre és koszorúér-tágításra.

Az említett pácienshez hasonlóan más nők is halmozott rizikófaktorokkal élnek: elhízottak, dohányoznak, magas a vérnyomásuk, cukorbetegek, és még a magas koleszterinszint is fenyegeti őket.

Amint az ösztrogénszint csökken, az artériák merevebbé válhatnak. A vérnyomás, a hasi zsír és az LDL (vagy a "rossz" koleszterin) szintje menopauza után tovább emelkedhet.

Figyeljünk a női szívekre!

A nőknél bekövetkező szívroham tünetei nem mindig típusosak, sok esetben nem mellkasi fájdalmat, hanem gyengeséget, légszomjat éreznek. Többségüknél az infarktus anélkül következik be, hogy bármilyen korábbi tünete lett volna, és 10-ből 3 esetben ez rögtön végzetes kimenetelű. Ezeknél az eseteknél valóban elmondhatjuk, hogy a szívbetegség első tünete egyeben az utolsó is volt.

Mit tehetünk a nőkért, mit tehetnek a nők magukért?

Elsősorban egészségesebben kellene élniük, figyelniük a testsúlyukra, szívbarát étrendet kialakítaniuk, és sokkal többet kellene mozogniuk. Aztán itt a dohányzás problémája is, bizonyos korosztályoknál a nők nagyobb arányban dohányoznak, mint a hasonló korú férfiak.