Ha akarja, megtudhatja, mikor hal meg

Egy friss vizsgálat után kutatók azt állítják, hogy a halálunk időpontja kiolvasható a vérünkből is. A vér 14 különböző metabolikus anyaga kimutathatja, hogy valaki az elkövetkező 5-10 évben meg fog halni. A kutatási eredményeket a Nature Communications című folyóiratban közölték.

Hogy jöttek rá, mit kell nézni?

Az adatbányász kutatókból álló holland tudóscsapat előállt a végzetes 14 anyaggal, amelyet úgy választottak ki, hogy 44 168 személyt vizsgáltak meg, akik 18 és 109 év közöttiek voltak. Az adathalmazban szerepeltek a halálozási információk és a vérben lévő 226 különböző anyag elemzésének az eredménye. A 44 168 személy közül 5 512 halt meg a 17 éves nyomon követési időszakban. Így lett meg, melyik 14 anyag jelezheti jól a halálozási kockázatot.

A vérteszt 83 százalék pontossággal tudta előrejelezni az 5-10 éven belül bekövetkező halált. Fotó: 123rf

A kutatók ennek az információnak a birtokában a halálozási adatokat vizsgálat alá vonták és tesztelték az eredményeket 7 603 finn személynél.

A finn vizsgálat

A 14, vérben lévő anyag vizsgálatával próbálták előrejelezni a finn csoport tagjainak halálozási időpontját, 1997-től. A finn vizsgálati alanyok közül 1 213 fő halt meg a nyomon követési időszakban. A 14 vérérték összességében 83 százalék pontossággal tudta előrejelezni az 5-10 éven belül bekövetkező halált. Az előrejelzés pontossága azonban 76 százalékra esett vissza, ha a vizsgálati alany 60 évesnél idősebb volt.

A végzetet jelző biológiai markereinek meghatározása azért nem volt váratlan, mert néhányról már tudjuk, hogy halálos állapotra utalnak, ilyen például a szívbetegség, a rák és a cukorbetegség - ezek mindegyike vezető halálok Európában és az Egyesült Államokban is. A bűnösök közt szerepel a vércukorszint, a rossz koleszterin értéke, a glykoprotein acetil, a többszörösen telített zsírsavak, amelyek a gyulladással vannak kapcsolatban; valamint az albumin értéke, amely vese és máj problémát jelezhet. Míg mások, mint például az acetoacetát nincsenek egyértelmű összefüggésben a halálozással, ennek bizonyítására további nyomon követéses vizsgálatokra van szükség - írták a cikk szerzői.

Mindenesetre "ezeknek a biomarkereknek a kombinációja egyértelműen pontosítja a halálozás 5-10 éves kockázati előrejelzését a hagyományos, minden életkorra érvényes kockázati tényezőhöz képest" - vonták le a következtetést. "Ezekből az eredményekből arra lehet következtetni, hogy azanyagcserebiomarkereinek a profilírozása potenciálisan használható lesz a betegellátásban, ha a jövőben a klinikai vizsgálatok is érvényesítik."

Mire való?

Ha megtudhatjuk, hogy egy beteg a közeljövőben meghalhat, akkor ez segíthet abban a döntésben is, hogy például elvégezzenek-e egy invazív műtétet. Másrészt a közelgő vég ismerete segíthet arra motiválnia a beteget, hogy életmódváltással javítson az egészségi állapotán, akár plusz éveket nyerve ezzel.

A halálozási előrejelzés talán abban is segíthet majd az orvoslásban, hogy megtalálják azokat a kezeléseket és beavatkozásokat, amelyekkel kitolható a halál bekövetkeztének időpontja. Pillanatnyilag még messze vagyunk ettől. Sőt, a most felsorolt markereket klinikai vizsgálatok során is hitelesíteni kell, neme elég csupán a vizsgálati alanyok adataira támaszkodni. Az sem biztos, hogy az európai származású vizsgálati alanyok adatai más származásúakra is érvényesek.