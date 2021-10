A kutatást az Amerikai Szív Társaság Circulation című folyóiratában publikálták, és azt foglalják össze benne, hogy a hasi zsír és azelhízástöbbi tényezője miként hat a szív egészségére. "A hasi zsír és a kardiológiai következmények összefüggéseit vizsgáló kutatásokból kiderül, hogy a zsigeri zsírszövet (A hasi zsírt zsigeri zsírszövetnek is nevezik) egyértelmű kockázati tényező" - jelentette ki a tanulmány szerzői közösségének vezetője, dr. Tiffany Powell-Wiley, aki a marylandi Bethesdában lévő Nemzeti Szív, Tüdő és Vér Intézet Az Elhízás és a Kardiovaszkuláris Kockázat Társadalmi Tényezői Laboratórium vezetője.

Heti legalább 150 perc testmozgás már képes csökkenteni a hasi zsír felhalmozódását. Fotó: Getty Images

A szakértők azt ajánlják, hogy az orvosi viziteken a hasi mérőszámokat és a testtömeg-indexet is határozzák meg, mert még a BMI alapján egészséges testsúlyú embereknél is lehet kiemelkedő a szívbetegség kockázata. A hasi elhízás során a máj körül is zsír halmozódik fel, ez pedig gyakran okoz úgynevezett "nem alkoholos zsírmájat", és ez is növeli a szív- és érrendszeri betegség kockázatát.

Fontos adat! A hasi elhízást jellemzően a derék-testmagasság vagy a derék-csípő aránnyal szokták megállapítani. Ezek az értékek a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát képesek a BMI-értéktől függetlenül kimutatni (a BMI vagytesttömegindexa testtömeg és a magasság arányával határozza meg az elhízás mértékét).

Világszerte hozzávetőlegesen 3 milliárd ember túlsúlyos vagy elhízott. Az elhízás, mint népbetegség, egy sor krónikus elváltozást és szív- és érrendszeri betegséget okoz világszerte - mondta dr. Powell-Wiley. Az elhízás különösen erős összefüggést mutat a szívkoszorúér-betegség és a kardiovaszkuláris betegségek miatti halálozás magas kockázatával. Ráadásul hozzájárul a magas koleszterinszint, a kettes típusú cukorbetegség, amagas vérnyomásés az alvási rendellenességek kialakulásához. Az elemzésben azt is kimutatták, hogy a BMI-értékük alapján elhízottnak számító, ám kevés hasi zsírral rendelkező embereknek alacsonyabb a szív- és érrendszeri betegségkockázatuk.

Az egészségügyi ajánlások szerint heti legalább 150 perc fizikai aktivitás megfelelően képes csökkenteni a hasi zsír felhalmozódását, ráadásul a kutatásban arra is rájöttek, hogy a fizikai aktivitás idejének a növekedésével nem nő arányosan a hasi zsírvesztés mértéke. Azt is kimutatták, hogy önmagában a testmozgás, különösen megfelelő diétával párosítva, bizonyos körülmények esetén úgy csökkenti a hasi zsír tömegét, hogy a testtömeg nem változik. Az életmódváltás miatti fogyás ráadásul javítja a vércukorszintet, a vérnyomást, a triglicerid- és a koleszterinszintet (ezeknek a tényezőknek az összessége okozza a metabolikus szindrómát). Ráadásul a hasi zsírvesztéssel járó fogyás csökkenti a gyulladásokat, javítja a véredények működését és javít a nem alkoholbetegség miatt kialakuló zsírmáj állapotán is. Az kutatásban azt is kimutatták, hogy az intenzív fogyás ráadásul még a pitvarfibrillációt (remegő, szabálytalan szívritmust) is enyhítheti. Az elhízás a pitvarfibrillációs esetek ötödéért felelős.

Ez az új kutatási jelentés összefoglalja az elhízás, különösen a hasi elhízás kezelésével foglalkozó tanulmányokat. A szakértők egyetértenek abba, hogy az elfogyasztott kalória csökkentése és az aerob testmozgás a hasi elhízás leghatásosabb ellenszere. Azt is bebizonyították, hogy a bariátriai testsúlycsökkentő műtét miatti fogyással jobban lehet csökkenteni a szívkoszorúér-betegség kockázatát, mint a műtét nélküli fogyással. Ez azért lehet, mert többet lehet fogyni a műtét segítségével, és azanyagcsererendszerben is változásokat hoz ez a műtét.