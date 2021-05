Elhízottaknál fennáll a korai stroke veszélye

Mind a kamaszkori elhízás, mind az 50 évnél fiatalabb felnőttek körében bekövetkező stroke-os esetek száma világszinten emelkedik, a két egészségügyi probléma közötti összefüggés ugyanakkor még nem teljesen tisztázott. "A stroke-túlélő felnőttek rossz életkilátásokkal kénytelek szembenézni, a lehetséges következmények közé értve a munkanélküliséget, depressziót vagy éppen szorongást" - idézi az Amerikai Szív Társaság (AHA) közleménye dr. Gilad Twiget, a szervezet Stroke című folyóiratában publikált tanulmány vezető szerzőjét. "A stroke-prevenció közvetlen és közvetett költségei, valamint a betegek gyógykezelésének költségei magasak, és további költségemelkedés várható, ahogy a stroke-os esetek száma egyre csak emelkedik" - tette hozzá a szakember.

Az elhízott kamaszok körében többszörösen magasabb egy későbbi stroke kockázata. Fotó: Getty Images

Twiget és munkatársai az izraeli nemzeti adatbázisból gyűjtötték ki 1,9 millió férfi és nő adatait, akiknél 50 éves koruk előtt alakult ki stroke, valamint az elemzéshez hozzávették az adatbázisban szereplő 16-20 éves kamaszok testtömegindexét (BMI). A mintában szereplő összes személy átesett teljes orvosi kivizsgáláson valamikor 1985 és 2013 között. A résztvevőket 2018-ig négy éven át követték nyomon. Ez idő alatt összesen 1088 stroke történt (921 iszkémiás és 167 vérzéses stroke), átlagosan az alanyok 41. életévében. Mindezek nyomán kirajzolódott, hogy a kamaszkori testtömegindex összefügg az első iszkémiás stroke kockázatával.

h i r d e t é s

A túlsúlyos tinédzserek körében kétszer, míg az elhízott fiatalok esetében három és félszer magasabbnak bizonyult az 50 év alatt bekövetkező stroke veszélye, összehasonlítva a még éppen normál testsúlyú alanyokkal. A kockázat még enyhe súlyfelesleg ellen is kimutathatóan fennállt. Amennyiben az érintettek 2-es típusú cukorbetegséggel is küzdöttek, a rizikó további emelkedést mutatott.

Annak ellenére, hogy a kamaszkori túlsúly éselhízásáltalános probléma, a kutatókat meglepte, hogy nem a kettes típusú cukorbetegség okolható leginkább az iszkémiás stroke kockázatemelkedése miatt. Ráadásul azt is megfigyelték, hogy ez a stroke-típus még 30 éves életkor alatt is előfordult. "Kutatási eredményeink rávilágítanak a hatékony orvosi megelőző ellátás fontosságára a közepesen magas és magas BMI-értékkel élő kamaszok körében. Tanulmányunk abban is első, hogy bebizonyítottuk: nők és férfiak körében egyformán összefügg a magasabb testtömegindex a fokozott stroke-kockázattal" - mondta el dr. Twig.