Visszafordítható ez a folyamat? Ki tehet róla, hogy kialakul? Gyógyszer nélkül kezelhető? Erről beszél a Szívderítőnek dr. Járai Zoltán, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára, aki hipertónia-specialista is.

Tünetek

A leggyakoribb tünet az aluszékonyság, fejfájás, hányinger, látásromlás, szédülés, esetleg spontán orrvérzés. Megnő a folyadékfogyasztás, emiatt az átlagosnál több a vizeletük is. Előfordul, hogy az akkorra már szobatiszta gyerek is bepisil - főként éjszaka. Néha akár epilepsziás görcs is felléphet a hányás, szédülés mellett. Csecsemőknél görcsölés is lehet amagas vérnyomáselső tünete.