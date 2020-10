Az influenzaoltás más ellen is véd

Befoltozható lesz a szív infarktus után A Minnesotai Egyetem orvos-biológus mérnökeiből álló kutatócsoport 3D bionyomtatóval állított elő egy forradalmi jelentőségű foltot, amely segíti a szívinfarktus miatt hegesedett szívszövetek gyógyulását. Így lehetségessé válik a szívrohamban károsodott szívszövetek közvetlen kezelése. Részletek itt.

"Azt figyeltük meg, hogy az adott betegcsoportnál a szívinfarktus az influenzaszerű megbetegedést követő hét napon belül - tehát az akut időszakban - fordul elő" - ismertette az eredményeket Amelia K. Boehme, a New York-i Columbia Egyetem neurológiai osztályának adjunktusa. "A stroke esetében a szívinfarktushoz képest 15 nappal később figyeltük meg a kockázatnövekedést" - így a szakember.

A tanulmányban (mely 2020. október 8-án jelent meg a Journal of the American Heart Association című folyóiratban) kimutatták, hogy az influenzaszerű megbetegedések időszakában a szívinfarktus és a stroke előfordulása nő, csak a stroke emelkedésénél némi késlekedés mutatható ki.

Az influenza közrejátszhat a stroke vagy a szívinfarktus előfordulásában. Kép: Getty Images

A kutatók New York állam 2004 és 2015 közötti, nyilvánosan hozzáférhető egészségügyi adatait vizsgálták, és azokra a felnőttekre fókuszáltak, akik stroke, szívinfarktus vagy influenzaszerű megbetegedés miatt kórházba kerültek. A tanulmány szerzője, Amelia K. Boehme szerint a hivatalos adatokból elég nehéz pontosan meghatározni az influenzás betegek számát. Ehelyett inkább az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja által kifejlesztett algoritmus alapján számoltak.

A kutató szerint további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy felfedjék, miért növeli az influenza és az influenzaszerű megbetegedés a szívinfarktusok és a stroke-ok számát. "A tanulmányunk a helyzetnek csak egy kis részét tárja fel. Ráadásul egy sor kérdés is felmerült a folyamattal kapcsolatban" - magyarázta Boehme. A kutatóknak arról nincs információjuk, hogy a vizsgálatban megfigyelt betegek kaptak-e influenza-védőoltást. Ám azt kimutatták, hogy "azokban az években, amelyekben a vakcina hatásosabban védett, jelentősen alacsonyabb volt az influenzás és az influenzaszerű betegséget elkapó emberek száma, és ezzel együtt a betegség után rögtön előforduló szívinfarktusok és stroke-ok száma is lényegesen kisebb volt."

Más kutatások már igazolták, hogy akik nem adatják be az influenza-védőoltást, azok hatszor nagyobb eséllyel kapnak szívinfarktust. "Gyakran halljuk a páciensektől, hogy én fiatal és erős vagyok, tehát nincs szükségem védőoltásra, ez az egész nem nagy ügy. Ám ezzel szemben ez tényleg igen komoly ügy" - hangsúlyozta Boehme.

Dr. Daniel Muñoz, bár nem vett részt a kutatásban, igen fontosnak nevezte azt, mert egy potenciálisan életveszélyes, halálos összefüggésre irányítja rá a figyelmet. "Az influenza lehet az a betegség, amelyik közrejátszik a stroke vagy a szívinfarktus előfordulásában" - mutatott rá a szakember. A tanulmány "kiemeli annak a jelentőségét, hogy milyen fontos a perspektívánkat olyan kockázati tényezőkre is ráirányítani, amelyek nem tartoznak a hagyományos szív- és érrendszeri rizikófaktorok közé, de növelik a betegeink sérülékenységét" - húzta alá dr. Muñoz, a nashville-i Vanderbilt Egyetemi Orvosi Központ docense.

Influenza-világjárvány is kialakulhat

Az Egyesült Államokban havonta rengeteg embernek lesz pozitív a koronavírustesztje. A járványügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a téli hónapokban még az is előfordulhat, hogy a COVID-19-cel együtt kialakulhat egy súlyos influenza-világjárvány is. "Ez a tanulmány - különösen a mostani helyzetben - arra figyelmeztet, hogy mindenki adassa be az influenzaoltást, és biztassa a szeretteit, hogy ők is tegyék meg ezt" - mondta dr. Muñoz, aki hozzátette: ez még sohasem volt olyan fontos, mint idén.