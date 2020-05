Átmeneti látásvesztés, szédülés jelezheti a bajt

A nyaki verőér az aortából ered, ez a verőér szállítja a vért a szívből a szervezetbe, és ez a testünk legnagyobb verőere. Két nyaki verőerünk van: az egyik a jobb, a másik pedig a bal oldalon, és mindkettő elágazik a belső és a külső ágra. A verőerek ott ágaznak el, ahol a nyakunkban, éppen az álkapcsunk alatt érezhetjük a pulzusunkat. A carotisnak nyolc további része van, és ezek a részek látják el vérrel a fej és az arc különböző részeit.

A verőér elmeszesedése a leggyakoribb. Fotó: GettyImages

A nyaki verőér funkciói

A carotis az alábbi területeket látja el vérrel:

agy,

arc,

fejbőr,

szájpadlás,

nyelv,

hetedik agyideg,

szájüreg,

fogak,

fülek,

a nyak és az arc izmai.

Megfelelő vérkeringés és oxigénellátás hiányában az agysejtek elkezdenek elhalni, ami agykárosodást okoz.

A nyaki verőér betegsége

A betegség a nyaki verőér beszűkülése - zsíros lerakódásokból, koleszterinből és más anyagokból álló plakkokból épül fel - miatt alakul ki, ennek következtében csökken a véredényeken keresztüláramló oxigéndús vér mennyisége. Különböző tényezők növelhetik a nyaki verőérbetegség kialakulásának kockázatát, így például a

cukorbetegség,

a férfiak eleve nagyobb kockázatnak vannak kitéve,

megemelkedett vérzsírszint,

elhízás,

idős életkor,

magas telített zsírtartalmú értend,

örökletes tényezők,

ülő életmód,

dohányzás,

magas vérnyomás.

A carotis betegségének a tüneteit nem érezzük. Ha a nyaki verőér annyira beszűkül, hogy el is záródik, akkor átmeneti iszkémiás roham vagy stroke alakul ki. Az átmeneti iszkémiás roham annyiban hasonlít a stroke-hoz, hogy ez is gátolja az agy egy területének a vérellátását egy rövid időre. Azonban a stroke-kal ellentétben az átmeneti iszkémiás roham tünetei rövid ideig állnak fenn és jellemzően elmúlnak. Ha valaki átmeneti iszkémiás rohamot vagy stroke-ot kap, akkor az alábbi tüneteket észlelheti:

mozgáskoordináció hiánya vagy mozgásképtelenség,

zavaros látás,

a test egyik felének hirtelen elgyengülése, zsibbadása vagy bénulása,

átmeneti látásvesztés,

szédülés vagy ájulás,

zavartság,

a koncentrálási képesség hiánya,

artikulálatlan, összefüggéstelen beszéd,

fejfájás.

A stroke egészségügyi vészhelyzet. Ha tanúi vagyunk annak, hogy valaki feltehetőleg stroke-ot kapott, akkor azonnal hívni kell a mentőket. Az orvos különböző vizsgálatokat tud elvégezni, amelyekkel meg tudja határozni, hogy a betegnek nyaki verőérbetegsége van, stroke-ot kapott, vagy átmeneti iszkémiás rohama van-e. Ezek a vizsgálatok általában az alábbiak:

MRI vizsgálat,

a nyaki verőér duplex érfestése,

a nyaki verőér meghallgatása (a nyaki verőér belső hangjainak sztetoszkópos meghallgatása),

CT vizsgálat,

angiográfia,

mágneses rezonanciás angiográfia.

Ha az orvos diagnosztizálta a nyaki verőér betegségét, a további szövődmények megelőzésére fog terápiát javasolni.

A nyaki verőér betegségének kezelése

A nyaki verőér betegségének kezelésére számos terápia van. Ha a carotis beszűkülése 50 százaléknál kisebb, az orvos az elzáródást gyógyszeres kezeléssel és életmódváltásra vonatkozó tanácsokkal igyekszik megelőzni. Az alábbi gyógyszeres kezeléseket javasolhatja:

vérnyomáscsökkentő,

koleszterincsökkentő,

trombocitaellenes (vérlemezkegátló) gyógyszer.

Az életmódváltás a következő területekre terjedhet ki:

a dohányzás abbahagyása,

rendszeres testmozgás,

egészségesebb és kiegyensúlyozottabb étrend.

Ha súlyosabb érszűkület alakul ki, az orvos további kiegészítő kezelést is javasolhat - ilyen például a carotis angioplaszikája sztent beültetésével, egy minimális beavatkozással járó kezelés. A sztent beültetésekor egy üreges csövet vagy katétert juttat be a verőérbe az orvos a beteg ágyékán keresztül. A katéter csúcsán egy kis balon van, amellyel az orvos meg tudja növelni az artéria keresztmetszetét, és így be tudja ültetni a sztentet a verőérbe. A sztent folyamatosan nyitva tartja a verőeret, ami csökkenti az elzáródás kockázatát.

Néhány esetben az orvos carotis endarterectómiát alkalmaz. Ezzel az érműtéttel az orvos kitisztítja a plakkokat a verőérből. A beteg számára alkalmazott kezelési módszer az életkortól, az általános egészségi állapottól és a kórelőzménytől függ, valamint attól is, hogy a nyaki verőér megbetegedési folyamata mennyire haladt előre.