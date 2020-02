Álhírek: kétmillió szívbeteg lehet veszélyben

Az interneten hónapok óta olyan oldalak bukkannak fel, amelyek el akarnak adni csodaszereket, hamis ígéretekkel.

Ezek a nyilvánvalóan kereskedelmi, anyagi haszonszerzésre irányuló reklámok arra biztatják a betegeket, hogy magas vérnyomásukat a honlapjukon, és kizárólag ott megrendelhető készítménnyel kezeljék. Erről a szerről azt állítják, hogy általános értisztító hatású és amagas vérnyomásmellett alkalmas a szív- és érrendszeri betegségek, mint az infarktus, a stroke és egyéb érelzáródások megelőzésére - figyelmeztet a Magyar Kardiológusok Társasága.

A csodagyógyszerek beszedése életveszélyes állapotot is előidézhet. Fotó: Getty Images

Hazánkban a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb halálesetet, a hazai lakosság halálozásának mintegy feléért felelősek. Az egyik legfontosabb kockázati tényezője az érrendszeri betegségeknek a magasvérnyomás-betegség. Megfelelő életmód változtatás és a rendelkezésünkre álló gyógyszerek segítségével a magas-vérnyomás jól kezelhető és a kezelés fenntartásával a szív-és érrendszeri kockázat hosszútávon is jelentősen csökkenthető. A magas-vérnyomás esetén adható gyógyszerek évtizedes fejlesztések, szigorú módszertannal kivitelezett tudományos vizsgálatok után váltak alkalmazhatóvá, hatásosságukkal kapcsolatban immár több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk.

"Az ily módon reklámozott és forgalmazott készítmény összetétele ismeretlen, illetve különböző megjelenések kapcsán eltérő növényi összetevőket jelölnek meg" - hívta fel a figyelmet prof. dr. Csanádi Zoltán, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke. "Néhány hete új néven, már a szernek egy továbbfejlesztett változatát ajánlják. A reklámokat közvetítő internetes oldalakon azonos névvel megjelenő készítmény köré egészen változatos történetek tálálnak ki, különböző betegtörténeteket szerepeltetnek, időnként ismert és elismert hazai szívgyógyász kollégák nevét is említik, hamisan állítva, hogy az illető a szer használatát támogatja, sőt akár azt is, hogy maga is attól gyógyult meg. Továbbá hamisan megjelölnek hazai intézményeket olyan összefüggésben, mintha a készítmény fejlesztése közreműködésükkel valósult volna meg."

Halálos következmények

Az előzőekben részletezett jelenségek nem csak azért jelentenek veszélyt a betegekre, mert ismeretlen összetételű, bevizsgálatlan tablettákat kínálnak emberi fogyasztásra, (ami jobb esetben semleges hatású, tehát nem árt nem használ), hanem azért is mert ezzel egyidejűleg a beteget az orvosa által előírt terápia elhagyására biztatják. Ez eredményezheti például azt, hogy egy magas vérnyomásban szenvedő betegnél, akinek az értékeit 4-5-féle gyógyszer egyidejű alkalmazása képes az elfogadható tartományban tartani, ezeket elhagyva olyan emelkedett vérnyomás alakul ki, ami akár életveszélyes állapotot jelent. Magyarországon, a magas vérnyomást tekintve, legalább 2 millióan küzdenek keringési betegségekkel - őket célozták meg a csalók.

A Magyar Kardiológusok Társasága a kialakult helyzetet jelezte a szakhatóság felé és a rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon igyekezett felhívni a figyelmet a jelenségre.

"Sajnálatos módon azonban egyelőre úgy tűnik, hogy nem sikerült megállítanunk ezt a veszélyes jelenséget. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy az MKT ezekkel az álhírekkel szemben minden lehetséges eszközzel fel kíván lépni. Egyúttal kérjük a betegeket, hogy internetes tartalmak alapján soha ne kezdjenek vagy hagyjanak abba terápiát anélkül, hogy háziorvosukkal, kezelőorvosukkal konzultálnak. Ezen túlmenően szakértőnk bevonásával jogi lehetőségeinket is mérlegeljük" - tette hozzá.