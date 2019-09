A terhességi cukorbetegség ezért veszélyes

A kutatók kilenc korábbi tanulmány adatait vetették össze, ezekben összesen 5,4 millió anya szerepelt. Összesen körülbelül nyolcezer olyan nőnél lépett fel szív- és érrendszeri esemény, például szívroham vagy stroke, akinek a kórtörténetében terhességi cukorbetegség szerepelt - szemben a terhességi cukorbetegséget meg nem tapasztaló 93 ezer másik nővel, akik esetében szintén szív- és érrendszeri események léptek fel.

Kétszer akkora kockázat

"Az új vizsgálat azt mutatja, hogy azoknál a nőknél, akiknél terhességi cukorbetegség, vagyis gesztációs diabétesz alakult ki a várandósságuk idején, 2,3-szor akkora a későbbi szív- és érrendszeri események kockázata, mint a terhességi cukorbetegségben nem szenvedő társaik esetében" - fejtette ki a tanulmány fő szerzője, Dr. Ravi Retnakaran, a Torontói Egyetem munkatársa. A kutató szerint ez a magasabb kockázat nem függ a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásától, és a szülés utáni első évtizedben lép fel. Amikor ugyanis a tudósok csak azoknak a nőknek az adatait vizsgálták, akik esetében a terhességi cukorbetegségből nem lett 2-es típusú cukorbetegség (amely gyakorta összefügg a túlsúllyal, és a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőjének számít), akkor is a komoly szív- és érrendszeri események 56 százalékkal nagyobb rizikójával találkoztak.

A terhességi cukorbetegségnek a szülés után is lehet veszélye. Fotó: iStock

Mi volt előbb: a terhességi cukorbetegség, vagy a magasabb kockázat?

A vizsgálatra nem azért került sor, hogy bizonyítsák, vajon okozhat- és, és hogyan okozhat közvetlenül szív- és érrendszeri eseményeket a terhességi cukorbetegség. Ugyanakkor lehetséges, hogy a túlsúly, és az ehhez hasonló kockázati tényezők mind a várandósság alatti cukorbetegség, mind pedig a későbbi szív- és érrendszeri problémák kialakulásában szerepet játszanak.

Azoknak a nőknek, akiknél a terhesség alatt kialakul a gesztációs diabétesz, rendszeres szív- és érrendszeri ellenőrzésre van szükségük akkor is, ha még viszonylag fiatalok.

Dr. Jacinda Mawson Nicklas, az amerikai Coloradói Egyetem munkatársa, a tanulmánytól független kutató szerint ugyan egyelőre erre nincs minden kétséget kizáró bizonyíték, a legtöbben úgy vélik, hogy a várandósság a szervezet számára egyfajta stressz-teszt a későbbi cukorbetegség és szívbetegségek szempontjából. Így nem az a helyzet, hogy a várandósság alatti cukorbetegség okozza a kockázat növekedését, hanem az, hogy a gesztációs cukorbetegség elárulja: a magasabb kockázat jelen van.

A leendő anyukák is sokat tehetnek

Ugyanakkor azonban maguk a hölgyek is sokat tehetnek már a fogantatás előtt is a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért. Érdemes egészséges súllyal indítani a várandósságot, valamint a terhesség idején is egészségesen étkezni és mozogni. A terhességi cukorbetegség ugyanakkor normál testsúlyú hölgyek esetében is előfordulhat, ilyenkor az orvossal kell szorosan együttműködni avércukorszintellenérzése érdekében.

Ha a gesztációs diabétesz kialakult a várandósság folyamán, szülés után is érdemes szívvédő étrendet és életmódot fenntartani, és rendszeresen orvoshoz menni. Az egészséges étrend, a fizikai aktivitás, a dohányzás mellőzése és az egészséges testsúly fenntartása a terhességi cukorbetegséggel küzdő nők esetében is mérsékelheti a későbbi szívbetegség és a stroke kockázatát.