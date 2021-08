A Journal of the American Heart Association című folyóiratban publikált tanulmány új megvilágításba helyezte az obstruktív alvási apnoé és az érrendszer fokozott öregedésének az összefüggését. Ilyenkor bizonyos erek fala megvastagodik, megmerevedik, és ez módosítja a struktúrájukat és befolyásolja a működésüket. A tudósok azt már jól ismerik, hogy az érrendszer öregedése jelentős szerepet játszik a keringési betegségek kialakulásában. Az alvási apnoé - ami a középkorú férfiak 34 százalékát és a középkorú nők 17 százalékát érinti - olyan szív- és érrendszeri betegségekkel is kapcsolatban van, mint a magas vérnyomás, a stroke, de még a cukorbetegséggel is összefügg.

Az alvási apnoé rontja a keringési rendszer állapotát. Kép: GettyImages

Az Amerikai Szív Társaság júniusi tudományos jelentése szerint a szív- és érrendszeri betegek 40-80 százalékának van alvási apnoéja is egyben. Az alvási apnoé tünetei: horkolás, levegővétel kimaradása és szakaszos alvás. Az alvási apnoé és a keringési rendszer öregedésének összefüggéséről szóló korábbi bizonyítékok csak korlátozottan voltak érvényesek. A jelenlegi kutatásban a tudósok két nagy európai kutatás adatait elemezték. Miután megvizsgálták 8 615 szív- és érrendszeri betegség előzményével nem rendelkező személy adatait, a következő megállapítást tették: "az alvási apnoéval élő személyek artériáinak öregedése jelentős előrehaladást mutat azokéhoz képest, akiknek nincs alvási apnoéjuk" - mondta Quentin Lisan, a tanulmány társszerzője. Például az alvási apnoés felnőtteknek 214 százalékkal nagyobb a kockázatuk a megnagyobbodott karotiszátmérőre, ez az érrendszer öregedésének strukturális jele.

Bár Quentin Lisant nem lepték meg ezek az eredmények, ez a kutatás azért jelentős, mert nagyon sok kutatási alanyt vizsgáltak meg, és az érrendszer öregedésének kifejezetten sok markerét elemezték. "A kutatásunk részben magyarázatot ad arra, hogy miért nagyobb az alvási apnoés emberek halálozási kockázata és szív- és érrendszeri betegségekre való hajlama" - magyarázta Quentin Lisan, a Párizs külvárosában, Suresnes-ben lévő Foch Kórház fej- és nyaksebésze. A kutatási eredmények arra ösztönzik az orvosokat, hogy legyenek proaktívabbak az alvási apnoés betegek érrendszeri öregedésének mérésénél, különösen azért, mert az erre vonatkozó teszteket nem invazív módon és viszonylag olcsón el lehet végezni - mondta Quentin Lisan. Arra ösztönzi a szerző az alvási apnoés embereket, hogy törekedjenek az érrendszerük optimális egészségi állapotának megőrzésére vagy visszaállítására a koleszterinszintjük, a vérnyomásuk és a vércukorszintjük rendszeres ellenőrzésével, a dohányzás abbahagyásával, a fizikai aktivitással, az egészséges étrenddel és az egészséges testsúly megtartásával.

Quentin Lisan Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőbeli kutatásoknak azt kell megvizsgálniuk, hogy a pozitív nyomású lélegeztető eszközök (CPAP) vajon lassíthatják vagy akár meg is akadályozhatják-e az érrendszer öregedését, ezzel védelmet nyújtva a szív- és érrendszeri betegségek ellen. Ezek az eszközök drámaian csökkentették a szívelégtelenség kockázatát, elsősorban az idősebbek körében. Dr. Susan Redline - aki nem volt részese ennek a kutatásnak - jól megtervezett vizsgálatnak nevezte ezt, ami "megerősítette azokat a bizonyítékokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy az alvási aponé a keringési betegségek, a karotisz artéria betegségének (ilyenkor az agyba irányuló véráramot blokkolják az artériában kialakuló zsíros lerakódások) a kockázati tényezője.