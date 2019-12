A potenciazavar évekkel előre jelzi a bajt

A pitvarfibrilláció szabálytalan vagy remegő szívverés, amely vérrögök, stroke vagy szívelégtelenség kialakulását eredményezheti. Ez az állapot 6,1 millió egyesült államokbeli lakosra érvényes.

A legutóbbi kutatás kapcsolatot mutatott ki a keringési betegségek és a merevedési zavar között. A kutatók arra keresték a választ, hogy a pitvarfibrilláció miként illeszkedik ebbe a képbe - mondta el dr. Yoshihiro Tanaka kardiológus, a kutatás vezetője.

"Közismert, hogy a merevedési zavar két-három évvel a keringési rendszer betegségének észlelése előtt jelentkezik. Ha tehát a tünetet egy jövőbeli pitvarfibrilláció jelzőjeként értékeljük, már idejekorán elkezdhetjük kezelni a beteget, és ezzel valószínűleg megállíthatjuk a betegség előrehaladását" - mutatott rá dr. Tanaka.

A merevedési zavar és a pitvarfibrilláció összefügg. Fotó: iStock

A kutatásban összesen 1760 idősebb férfi vett részt, akiknél korábban nem jelentkezett pitvarfibrilláció. Az elkövetkező négy év során a merevedési zavarral küzdő férfiak 9,6 százalékánál diagnosztizáltak pitvarfibrillációt, míg a többi résztvevő körében csupán 2,9 százalék volt azok aránya, akiknél előfordult a ritmuszavar. Miután megtisztították az adatokat az egyéb olyan kockázati tényezőktől, mint például a dohányzás, a testsúly, a cukorbetegség és a vérnyomás, kiderült, hogy a merevedési zavarral küzdő férfiak körében 66 százalékkal magasabb a pitvarfibrilláció kockázata.

Dr. Tanaka előzetes kutatási eredményeit az Amerikai Szív Társaság (AHA) novemberi ülésszakán mutatta be. "Ha a páciensnek merevedési zavara van, akkor az orvosoknak más lehetséges keringési betegség után is kutatniuk kell, és a lehető legkorábban kezdeményezniük kell a gyógykezelést" - hangsúlyozta a szakember.

Az eredményeket valamelyest árnyalja, hogy a páciensek maguk számoltak be merevedési zavarukról. Emiatt a kutatók nem tudják, hogy az állapot keringési betegség vagy más, fiziológiai probléma miatt alakult-e ki. "További problémát jelent, hogy a pitvarfibrillációt nagyon nehéz észlelni. Néhány beteg semmilyen panaszról sem számol be, mert a ritmuszavar hirtelen jelentkezik, és azonnal meg is szűnik" - tette hozzá dr. Tanaka. Kitért rá, a jövőben szeretne olyan vizsgálatokat folytatni, amelyek a tesztoszteronszint, amerevedési zavarés a pitvarfibrilláció összefüggéseit vizsgálja.

"Számtalan férfi betegemnek van merevedési zavara, és amikor elolvastam ezt a tanulmányt, rádöbbentem, hogy a kutatás által feltárt összefüggés nagyon is lehetséges" - fogalmazott dr. Hugh Calkins, a Baltimore-i Johns Hopkins Kórház Szívritmuszavar Szolgálatának igazgatója. Dr. Calkins társszerzője a legfrissebb szívritmuszavar-irányelveknek, amelyeket az Amerikai Szív Társaság és a Kardiológiai és Szívritmus Társaság Amerikai Kollégiuma adott ki.