A nyálunk árulkodik a szívbetegségről

Baktériumok rongálják a keringési rendszerünket

Az előzetes kutatási eredményeket az Amerikai Szív Társaság tudományos ülésszakán mutatták be novemberben. A kutatást egy korábbi vizsgálat nyomán végezték el, amelyben kimutatták, hogy a szájban lévő baktériumok kapcsolatban vannak az érelmeszesedéssel, az artériákban lévő zsírlerakódásokkal, amelyek beszűkítik az artériákat - ez pedig növeli a szívroham és a stroke kockázatát. Más kutatások már kimutatták, hogy a bélben lévő baktériumok befolyásolják a szív egészségét. Ennek az új tanulmánynak a kutatói most azt akarták látni, hogy a szájban lévő baktériumoknak van-e közük a keringési rendszer egészségéhez.

Megölhetjük azokat a baktériumokat, amelyek elősegítik a szívbetegséget? Fotó: Istock

A vizsgálat során 39 idős, érelmeszesedéses japán személytől vettek nyálmintát, és ezeket egy olyan csoport mintáival hasonlították össze, amelynek a tagjainak nem volt érelmeszesedése. A kutatók kimutatták, hogy a beteg személyek nyálában lévő baktériumok jelentősen eltérnek az egészségesekétől. "A kutatás rámutat a száj- és a bélflóra fontosságára" - mondta a tanulmány vezető kutatója, Dr. Masaaki Hoshiga, a Japánban lévő Osaka Orvosi Egyetem kardiológus professzora.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a nyál mikrobiológiája az Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a nyál mikrobiológiája az érelmeszesedés biomarkere, és azt üzeni az orvosoknak, hogy fontos a száj flórájának kezelése.

Dr. Hooman Allayee - aki a keringési rendszerrel és a molekuláris genetikával foglalkozó kutató - elmondta, hogy ehhez hasonló vizsgálatot szélesebb körben korábban még nem végeztek. "Ez egy olyan kutatási területet nyit meg, amely fontos eredményeket hozhat" - mondta Dr. Allayee, aki a Dél-kaliforniai Egyetem Keck Orvosi Intézetének preventív orvoslással, biokémiával és molekuláris medicinával foglalkozó professzora. A professzor nem volt tagja a kutatócsoportnak.

Szívbetegség ellen szájöblítő?

Allayee professzor szerint a baktériumok összes fajtáját még a modern genetikai technikákkal is igazán nehéz összeszámolni - részben azért, mert az embereknek eltérő az étrendje, és ez hatással van a baktériumokra is. "Nagy mintára van szükségünk, hogy kizárjuk ezeket a zavaró tényezőket" - tette hozzá. Ennek ellenére - mondta a professzor - a kutatás előrejelzi annak a lehetőségét, hogy a nyálban lévő baktériumok eljutnak a bélrendszerbe, és hatással vannak a keringési rendszer megbetegedésére.

Ha ezeket a kutatási eredményeket máshol is képesek lesznek reprodukálni, akkor ezek alapján olyan kezeléseket és életmódváltást lehet bevezetni, amelyek csökkentik a keringési rendszer megbetegedésének esélyét, hasonlóan ahhoz, hogy a magas koleszterinszintű személyek gyógyszer szedésével csökkentik a betegségkockázatukat - mondta Allayee professzor.

"Van arra mód, hogy megöljük azokat a baktériumokat, amelyek elősegítik a szívbetegséget? Ez egy új elképzelés. A legjobb jövőbeli forgatókönyv szerint a problémás baktériumoktól gyógyszer nélkül is képesek leszünk megszabadulni. Ha ezeket a kutatási eredményeket elfogadják, akkor elképzelhetünk olyan kezelést is, amellyel még csak be sem kell hatolni a szervezetünkbe, például egy szájöblítővel is meg tudjuk ölni azokat a bizonyos baktériumokat, majd öblítés után egyszerűen kiköpjük őket. Ez egy pofonegyszerű végleges kezelés lenne - hát nem fantasztikus?" - mondta el a professzor.