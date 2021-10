4 belgyógyászati betegség, amely a szemészeten is kiderülhet

Az erek szemfenéken való elrendeződése közvetlenül összefügg a szívünk egészségi állapotával. Ez tehát azt jelenti, hogy ha valamilyen problémát észlelünk a szemben, az közvetlenül utal a szívünk vagy a szervezetünkben lévő véredények problémáira is. A szemészeti vizsgálatokon a szem külső felületét és belsejét is megfigyelik - ez pedig sokkal több mindenről árulkodik, mint azt mi, páciensek gondolnánk. Soroljuk, mi minden derülhet ki egy szemvizsgálat során!

Szemvizsgálat alatt felfedezhetnek eltéréseket, melyek más betegségre is utalhatnak. Fotó: Getty Images

Magas vérnyomás

A magas vérnyomás azt jelenti, hogy a vér túl nagy nyomást gyakorol az artéria falára. Amagas vérnyomásmiatt az ideghártya artériái beszűkülnek, és főként idősebb betegnél a merev falú, meszes artériák érfala áteresztővé válik. Ez utóbbi vérzéshez, az ideghártya vizenyőjének kialakulásához vezet - mutatja be a magas vérnyomás szemészeti jeleit dr. Szabó Antal szemész szakorvos, egyetemi adjunktus. Szabó doktor úgy folytatta: az érelmeszesedés, amely az érfal megvastagodásával jár, legfontosabb klinikai jele az artériák és vénák kereszteződési tünete, mely a magas vérnyomás többéves fennállását jelzi. Ennek több súlyossági foka létezik, melyről a szemorvos a vizsgálat során nyilatkozik.

A szem bevérzései viszonylag gyakoriak magasvérnyomás-betegeknél, de maga a bevérzés nem feltétlenül utal magas vérnyomásra. h i r d e t é s

"Sajnos nem ritkán fordul elő, hogy a szemorvosi vizsgálat során fedezünk fel olyan eltéréseket, melyek kapcsán a betegnél belgyógyászati kivizsgálást javaslunk, vagy a háziorvos kollégákhoz küldjük őket. Nemcsak a magas vérnyomás tüneteit, hanem cukorbetegségre utaló szemészeti szövődményeket, vagy akár érelzáródást is láthat elsőként a szemész, ezek a súlyos, addig ismeretlen alapbetegség talaján alakulnak ki, és bár a szemben jelentkezik a tünet, valójában érrendszeri problémáról van szó" - így a szemész szakorvos.

Magas koleszterinszint

Nem a magas vérnyomás az egyetlen szívbetegség, amelyet a szemben lehet észlelni. A koleszterin az erek falán lerakódva szerepet játszik azérelmeszesedéskialakulásában, hiszen az érfalat károsítja, ez pedig fokozza a vérrögök kialakulását, növeli az érelzáródás esélyét.

"Emiatt keletkezhet a szemfenéken vénás keringési zavar, vagy akár a szemet ellátó artéria is elzáródhat. Különösen magas ennek az esélye idősebb korban, ismert magas vérnyomás, vagy cukorbetegség esetén" - figyelmeztetett a szakorvos, aki hozzátette: az elhízás, a dohányzás vagy az ülő életmód szintén emeli a rizikót. Az érelzáródás kialakulása súlyos állapotot jelent, látásvesztéssel járhat.

A stresszhormonoknak ilyen hatása van a vérnyomásra.

Cukorbetegség

A szem vizsgálatakor gyakran diagnosztizálják a cukorbetegséget is. Mivel a cukorbetegség lassan alakul ki, a betegek ritkán fedezik fel a nyomait. Ma Magyarországon a cukorbetegség okozta szemészeti szövődmények az egyik leggyakoribb vaksági okként említhetők. Ezek a szövődmények viszont a betegség hosszú fennállása után jelentkeznek, nem azonnal. Ha egy páciensről kiderül, hogy cukorbetegsége van, javasolt rögtön szemészeti vizsgálatra is elküldeni.

"Az eltérések lassan, alattomosan alakulnak ki, a betegnek semmiféle panaszt nem okozva. Maga a cukorbetegség növeli a szürke hályog kockázatát, illetve a másodlagos zöld hályog kialakulásának esélyét is. A szövődmények kialakulásának kockázatát csökkenti, ha a betegnek sikerül jól beállítani a vércukrát" - mutatott rá dr. Szabó Antal.

Ebben a betegségben a szemgolyót ellátó apró erek károsodásáról van szó: az erek belső fala megvastagszik, csökken bennük az áramlás, az érfal áteresztővé válik, vagy érelzáródás következik be. Az ideghártyában oxigénhiányos állapot alakul ki, és ezek további szövődményeket okoznak, melyek akár látásvesztéshez is vezethetnek.

Ízületi gyulladás

Szemészeti vizsgálattal nemcsak szívbetegségeket lehet észlelni, hanem szisztémás gyulladásos betegségeket is: az autoimmun gyulladásos betegségek, így az ízületi betegségek is okozhatnak szemészeti eltéréseket. Ez akár már gyermekkorban is jelentkezhet! Tünete a látásromlás, szemvörösség, fényérzékenység, fájdalom, de akár tünetmentes szemproblémák is kialakulhatnak. Más eltérések, mint gyulladásos bélbetegségek, vesebetegségek is okozhatnak szemészeti eltéréseket. Érdemes itt is elküldeni a beteget általános szemvizsgálatra, ahol az eltéréseket fel lehet fedezni. Elsősorban az alapbetegség kezelésén van a hangsúly, ha az egyensúlyban van, a szemészeti eltérések is ritkábban fordulnak elő.

"Ízületi betegségben pedig gyakran lesz szemszárazsága is a betegeknek, amit érdemes műkönnyel kezelnünk, hogy elkerüljük a súlyosabb szemészeti komplikációkat" - hívta fel a figyelmet a szemész szakorvos.