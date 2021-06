A stroke a világon a második vezető halálok, és a nőknek egész életük során négy százalékkal nagyobb a stroke-kockázatuk, mint a férfiaknak. Néhány tanulmányban már kimutatták azt is, hogy a szívbetegségek általános kockázata is magasabb azoknál a nőknél, akiknél az átlagoshoz képest hamarabb jön el a menopauza. Ám a kutatások eddig vegyes eredményeket hoztak a stroke és a menopauza megkezdődésének életkora közötti összefüggésről.

A mostani tanulmányt az Amerikai Szív Társaság Stroke című folyóiratában közölték június 3-án, és összesen 16244 hollandiai, 26 és 70 év közötti posztmenopauzás nő adatait vizsgálták meg a kutatók. Miután 15 évig követték a nők adatait, azt figyelték meg, hogy azoknak a nőknek, akiknek a menopauzája 40 éves életkoruk előtt következett be, 1,5-szer nagyobb a kockázata iszkémiás stroke-ra azokhoz képest, akiknél 50-54 éves életkoruk között állt be a menopauza. A kutatók azt is kimutatták, hogy a menopauza minden éves késlekedése két százalékkal csökkenti a stroke kockázatát.

Hajlamosabbak a szívbetegségekre a korai menopauzában érintett nők. Kép: GettyImages

A korai menopauza és a stroke kockázatának összefüggése csak az iszkémiás stroke-ra igaz, ezt a betegséget a véredények elzáródása okozza. A vérzéses stroke-ra nem érvényes az összefüggés, ezt a betegséget a meggyengült érfal megpattanása idézi elő. A kutatásban azt is megfigyelték, hogy a menopauza megindulásának életkora és a stroke közötti összefüggés azoknál a nőknél volt erősebb, akiknél természetes menopauza állt elő, azoknál viszont gyengébb volt a kapcsolat, akiknek a menopauzájuk a petefészek-eltávolító műtét miatt következett be. "Ezek a megfigyelések rendkívül fontosak, mert felhívják a nők figyelmét arra, hogy a menopauza előtt is és után is rendkívül fontos a szív- és érrendszeri egészségük fenntartása, és a korai menopauzájú nőknek pedig egyenesen életbevágóan fontos ez" - mondta Dr. Yvonne van der Schouw, a tanulmány társszerzője és a Hollandiában lévő Utrechti Egyetem professzora.

A Menopause című folyóirat egyik 2019-es tanulmánya szerint, ha a nőknek korán adnak ösztrogént - a menopauza első öt évében -, akkor ez megvédheti őket a szellemi leépüléstől. Továbbá azt is kimutatták, hogy azoknak a nőknek, akik tovább részesülnek természetes ösztrogénban, mert a reproduktív időszakuk hosszabb, azoknak a későbbi életszakaszukban jobbak maradnak a kognitív képességeik.

Az eredmények rámutatnak arra, hogy folytatni kell a korai menopauza és a stroke közötti összefüggést vizsgáló kutatásokat, mert "ezek új, eddig ismeretlen megelőző módszerek kidolgozásához vezethetnek" - mondta van der Schouw professzor. A kutatók azt már megvizsgálták, hogy a korai menopauza esetén alkalmazott hormonpótló terápia miként képes javítani a keringési rendszer egészségi állapotát. Az Amerikai Szív Társaság Circulation című folyóiratában tavaly közreadott tudományos állásfoglalás szerint ezek a hormonpótló terápiák hasznosak a szív- és érrendszernek, mert csökkentik a kettes típusú cukorbetegség kockázatát és védenek a csontritkulástól is. Egyre több kutatási eredmény van arról is, hogy miként hat az ösztrogén a nők agyára.

Ám akár használnak hormonterápiát, akár nem, a menopauzát átélő nőknek tájékozódniuk kell a stroke kockázatáról, valamint arról, hogy miként lehet megelőzni ezt a betegséget. A középső életszakaszban, amikor a nők átesetnek a menopauza okozta változásokon, fizikailag aktívnak kell maradniuk, egészséges étrendre van szükségük, meg kell tartaniuk az egészséges testsúlyukat, abba kell hagyniuk a dohányzást és eleget kell aludniuk. A kockázatcsökkentés ebben az életszakaszban rendkívül fontossá válik.