Valóban védi a szívünket a vörösbor?

Vörös- vagy fehérbor?

A napi egy-két pohár bor elfogyasztása része lehet az egészséges diétának. Fotó: GettyImages

Vérnyomás: az alkohol nem tesz jót

A rezervatrol tűnik a vörösbor legfontosabb egészségjavító tényezőjének. A vörösbor több rezervatrolt tartalmaz, mint a fehér, mivel a vörösbort a szőlő héjával együtt készítik el, míg a fehéret anélkül.Az alkoholmentes vörösborok (vagyis inkább szőlőitalok) is tartalmaznak rezervatrolt.

Az Amerikai Szív Társaság szerint a rezervatrol - a vörösborban lévő antioxidáns - csökkentheti a vérnyomást és növeli a HDL (jó koleszterin) szintjét. 2006-ban arról számoltak be a kutatók, hogy a procianidin nevű összetevő segít egészségesen tartani a véredényeket. Sokan érzik úgy, hogy az alkoholos italok ellazítanak, ám egy 2012-ben közzétett kutatás eredménye szerint az alkoholmentes vörösbor is képes csökkenteni a vérnyomást. Ez tekinthető a legegészségesebb választásnak. Máscsak azért is, mert ha túl sok alkoholt iszunk, az magas vérnyomást és szívritmuszavart okozhat.

Stroke utáni agykárosodás

Egy 2015. évi kutatásban arról számolnak be, hogy a rezervatrol segíthet a stroke vagy a központi idegrendszer sérülése miatti másodlagos agykárosodás megelőzésében. És ez a gyulladásra, az oxiadatív stresszre és a sejtelhalás megakadályozására gyakorolt pozitív hatása miatt van. Azonban ez a kutatás inkább a rezervatrol hatására koncentrál és nem a vörösboréra.

Hosszabb élet

A mérsékelt vörösborfogyasztás csökkentheti néhány krónikus betegség kockázatát, és ennek az a következménye, hogy hozzásegíthet a hosszabb élethez.

Mennyi egy adag ital? 125 ml, 12,5% alkoholtartalmú bor 1,5 egységnyi alkoholnak felel meg, míg fél liter, 5,2 százalék alkoholtartalmú sör 3 egységet jelent. Ha a "töményet" nézzük, akkor abból a fél deci (40 százalékos) számít egy egységnek.

És egy 2000-ben közzétett tanulmányban is azt mutatták ki, hogy azok a 45-64 éves férfiak, akik naponta 5 adagnyi italt isznak meg, hosszabb ideig élnek, mint az alkalmi vagy a nagyivók. Azonban ez köszönhető lehet olyan tényezőknek is, mint a diéta, ahogy arról már egy 2018-as kutatás is beszámolt. Például a vörösbor gyakori összetevője a mediterrán diétának és olyan étkezési szokásoknak, amelyek megalapozzák a jó egészségi állapotot és a hosszú életet.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőző Központja (CDC) jelentést bocsájtott ki a túlzott alkoholfogyasztás kockázatairól. A jelentésben az áll, hogy az Egyesült Államokban 2006 és 2010 között a túlzott alkoholfogyasztás 88 ezer ember halálát okozta, ezeknek az embereknek az életét 30 évvel rövidítette meg az alkohol. Továbbá a 20-64 év közötti felnőttek közül 10 halálesetből 1-et a túlzott alkoholfogyasztás okozott.