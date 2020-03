Tovább életben tartható lesz a szív

Jelenleg a transzplantációra váró szívet legfeljebb 4 órán keresztül lehet eltartani, ezért rohamtempóban kell eljuttatni a befogadásra váró pácienshez. Ám ha folyadékot pumpálunk a szerv véredényeibe és olyan oxigénlöketet alkalmazunk, amellyel a szívdobbanást tudjuk utánozni, akkor akár 24 órán keresztül is életben lehetne tartani. Tudósoknak, akik sertésszívvel kísérleteztek, mindez ugyanis sikerült. Szerintük ez a technológia az emberi szív számára is elérhetővé válik egy éven belül. Ezzel az áttöréssel, amely egy bőröndben elférő eszköznek köszönhető, a transzplantációs várólistát radikálisan le lehet rövidíteni.

Az új módszerrel meghosszabbítható az átültetésre váró szív élettartalma. Fotó: GettyImages

Jelenleg egy beültetendő szív legfeljebb 4 órán át tartható el. A szív működési körülményeinek az imitálásával áttörést lehet elérni ezen a téren. Ezzel a módszerrel a tudósok 5 sertésszívet 24 órán keresztül tudtak életben tartani. Szerintük ez a technológia az emberi szívre is rendelkezésre fog állni egy éven belül.

Dr. Rafael Veraza, a San Antonióban lévő Texasi Orvosi Egyetem munkatársa mutatta be egy Seattle-i tudományos fejlesztésekkel foglalkozó konferencián a sertésszíveken végzett vizsgálat eredményeit, amelyek azt bizonyították, hogy a szívsejtek még 24 óra múlva is oxigénnel telítettek és életképesek voltak. A kutató elmondta, hogy "az első szívet több mint 50 éve szállították beültetésre jégbe hűtve, és még most, évtizedekkel később is hasonló módszerrel történik ez. Ha képesek leszünk 24 órán keresztül életben tartani egy szívet, az azt jelenti, hogy a világon csaknem mindenhová el lehet azt szállítani, és így rengeteg életet lehet megmenteni."

Honnan tudják? Az amerikai kutatók az ULiSSES-nek elnevezett rendszerüket öt sertésszíven tesztelték, és azt figyelték meg, hogy így még 24 óra múlva is életképesek voltak a szervek, bár egy kis mértékű duzzadást tapasztaltak, ami sejtelhalásra utal. Az így tárolt donorszívek egy korábbi kísérletben kutyákban normálisan működtek egy rövid ideig.

A világon sok donorszívet azért nem tudnak beültetni, mert már nincsenek megfelelő állapotban. Szakértők szerint túl rövid az idő: ezért a szív eltávolítása után a beültethetőség határidejét nagyon nehéz betartani. A szív egy egész napon át történő eltartásának az a titka, hogy minél tökéletesebben imitálják a szervezet valódi környezetét. Ez azt jelenti, hogy speciális tartósító folyadékot pumpálnak az artériákba és percenként 60 alkalommal pumpálnak oxigént - ez megegyezik a szívverés ritmusával. A szívet ugyanakkor úgy függesztik fel egy folyadékkal teli edényben, ami utánozza a szervezetben való elhelyezkedését, és ezzel előzik meg azt, hogy összeessen a szerv a saját súlyától.

A következő lépés, hogy visszaültessék ezeket a szíveket a sertésekbe, amellyel azt lehet bebizonyítani, hogy normálisan működnek, és csak ezután lehet a módszert emberi szíven is kipróbálni. A kutatók olyan transzplantációra felajánlott emberi szíveken kívánják elsőként tesztelni ezt a módszert, amelyeket nem tudtak beültetni; erről minden esetben egyeztetnek a kórházakkal. Ha a szükséges hivatalos jóváhagyás megszületik, akkor a kutatók szerint egy éven belül már 24 órán át életben tartott emberi szíveket is képesek lesznek beültetni. Abban is reménykednek, hogy ezzel a módszerrel háborúban, közlekedési vagy munkahelyi balesetben elvesztett végtagokat is képesek lesznek életben tartani, hogy vissza tudják őket varrni - bár ezt eddig még csak sertésvégtagokkal voltak képesek megcsinálni. A tudósok tájékoztatása szerint az Egyesült Államok kormánya támogatja ezt a kutatást.

A beültetésre váró szíveket jelenleg 4 Celsius fokon tárolják, de ennek a módszernek köszönhetően szobahőmérsékleten is szállíthatják majd őket, így el lehet kerülni a jégben való hűtést.