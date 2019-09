Több ezer ember életét mentették meg

Több ezren látogattak ki a Magyar Kardiológusok Társaságának szokásos Szívünk Napja rendezvényére vasárnap a Millenáris Parkba, ahol 8 óra alatt csaknem négyezer szűrés (vércukorszint-, koleszterinszint-, vérnyomásmérés, Score meghatározás, Wiwe EKG) történt. Az érdeklődők 19 szakmai előadást hallhattak: professzorok, főorvosok, vezető szakmai előadók, betegszervezetek képviselői, az Országos Mentőszolgálat dolgozói és olimpikonok adtak át érthető formában fontos szakmai ismereteket. Emellett idén is több száz kerékpáros mozdult meg a "Tekerj a szívedért!" programban.

Személyes történetek

Az idei alkalom azonban - amelynek fókuszába a szívelégtelenséget és a hirtelen szívhalált helyezték a kardiológusok - rendkívüli volt: soha nem találkozhatott eddig ugyanis a nagyközönség ennyi személyes sorstörténettel. A rendezvényre kilátogatott és színpadon beszélgetett orvosokkal több olyan beteg, akik egyszer már a halál közelében jártak. Volt műszívvel ma már teljes értékű életet élő fiatalember, újraélesztett személy, akit most az újraélesztője is elkísért - ők mind megosztották a személyes tapasztalataikat is a hallgatósággal.

A szív- és érrendszeri betegségek követelik a legtöbb életet Magyarországon. Fotó: iStock

Az egész rendezvény - ahogyan ezt célul tűzte ki - egészen közel hozta mindenkihez a szív- és érrendszeri megbetegedések, panaszok ezernyi arcát.

A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000 óta a világon megrendezik a Szívünk Napját, melyhez hazánk az első évtől kezdve csatlakozott. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden évben felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre.

A társaság célja a több ezer főt megmozgató, ingyenes rendezvény megszervezésével az volt, hogy olyan információkat juttasson el a lakossághoz, amelyek segítségével nemcsak felismerhetik a tüneteket, de kérdezni is tudnak, ha szakemberhez kerülnek. A szív- és érrendszeri betegségek több áldozatot követelnek Magyarországon, mint valamennyi más betegség, baleset és egyéb halálok együttesen, annak ellenére is, hogy a szív-és érrendszeri betegségek jelentős része megelőzhető! Az ehhez szükséges egészségesebb életmódról, mozgásról, a dohányzás elhagyásáról, az egészségesebb táplálkozásról és rendszeres szűrővizsgálatokról is sokat tanulhattak azok, akik kilátogattak az eseményre, illetve idén több helyszínen és több időpontban tanulhattak újraélesztést az érdeklődök.

Legyőzhető a legnagyobb gyilkos

"Ez a legnagyobb, hangsúlyozottan a lakosságnak szervezett rendezvényünk, tehát nemcsak betegekhez, hanem mindenkihez szólunk. Idén is felhívtuk a figyelmet a legfontosabb szív- és érrendszeri betegségekre, arra, hogy ez a legnagyobb gyilkos. Ez az a betegség, amiben a legtöbben halnak meg. Ezek korai, elkerülhető halálozások - amelyeknek nem lenne szabad bekövetkezniük, ha vigyáznánk magunkra. Szomorú tény ugyanis, hogy ma átlagosan négy órát várunk szívfájdalom esetén is, míg segítséget kérünk, holott minden perc veszteség, ami növeli az életveszélyt. Ahogyan az is veszélyes, hogy ha valaki a gyors és szakszerű ellátás után visszatérve a mindennapokba már nem figyel magára. Azt gondolja, hogy elmúlt a veszély, mehet minden a régi kerékvágásban. Pedig nem. Nagyon-nagyon sok embert veszítünk el úgy, hogy az első vészhelyzet után nem tesznek semmit azért, hogy ne ismétlődhessen meg a szívinfarktus.

Egy fontos bejelentés! Az idei Európai Kardiológiai Konferencián fontos bejelentést tettek a szakemberek - az erről készült videó interjú megtekinthető itt!

De másról is szólt ez a nap. Arról, hogy segíthetünk másoknak! Megtanítottuk, hogy mit kell tenni, ha mellettünk egy ember rosszul lesz. Ma ugyanis évente 25 ezren halnak meg úgy az utcán, munkahelyen, hogy életük laikus újraélesztéssel jó eséllyel megmenthető lett volna. Ezen a napon ehhez is kaptak segítséget az érdeklődők, de megismerhettek minden olyan lehetőséget, amivel maguk is tehetnek azért, hogy a tragédiákat megelőzhessék. Gyerekkortól kezdve kell tudatosan figyelni az egészségünkre, az életmódváltoztatást pedig közösen, az egész családdal együtt kell elkezdeni" - mondta a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke, dr. Csanádi Zoltán professzor.

A mi felelősségünk!

Dr. Járai Zoltán, az MKT főtitkára két üzenetet tartott a rendezvény kapcsán különösen fontosnak. "Az egész nap a szív- és érrendszeri megbetegedések köré szerveződött, nyilvánvalóan azért, hogy lehetőség szerint minél inkább csökkentsük azok előfordulását, hiszen ezért mi magunk is nagyon sokat tehetünk. Itt két olyan kulcstényezővel találkozhattak a látogatók, amelyek meghatározóak ebben. Egyrészt a szűrések, amelyekkel a legfontosabb rizikófaktorokat mérhettük, másrészt a felvilágosítás, az emberek tájékoztatása, segítése abban, hogyan tudják életmódjukkal befolyásolni a betegség kialakulásának az esélyeit" - tette hozzá a kardiológus.