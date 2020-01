Orvosi leletekről értesíthet a Facebook

Új, interaktív eszköz köti össze a Facebook-felhasználókat az egészségügyi információs forrásokkal, és emlékeztetőket küld az Amerikai Szív Társaságtól, az Amerikai Kardiológusok Kollégiumától, az Amerikai Rák Társaságtól és a Betegségellenőrzési és Megelőző Központtól (az Egyesült Államokban), október 28. óta.

Az alkalmazás haszna, hogy egészségtudatosabbá teszi a közösségi hálót használókat, figyelmezteti őket a szükséges vagy ajánlott szűrésekre, vizsgálatokra, napi témaként kezeli az egészségügyi információkat.

Facebookon is követhetjük, ha elkészültek a szűrővizsgálat leletei. Fotó: iStock

Hogyan?

AHA Az Amerikai Szív Társaság (AHA) hosszú ideje vezető szerepet tölt be az egészségmegőrzés terén, és a szív- és érrendszer egészségével kapcsolatban hiteles, tudományosan megalapozott információforrásnak minősül. Ezért fordult a Facebook az AHA-hoz (és egy sor más egészségügyi szervezethez), hogy útmutatást, tartalmat és forrásokat szeretne egy olyan eszköz kifejlesztéséhez, amely segít az embereknek megőrizni az egészségüket.

Egyszerűen keressünk rá a Facebook mobil alkalmazásában a "preventive health" nevű applikációra, hogy kiderítsük, milyen szűréseken tanácsos részt venni az életkorunk és nemünk alapján (pl. koleszterinmérés, mammográfiai szűrés). Az alkalmazás azt ígéri, hogy azt is követhetjük, ha elkészültek az ezzel kapcsolatos leletek, és beállíthatjuk a következő szűrés időpontját is, illetve megkereshetjük a lakóhelyünkhöz legközelebbi szűrőintézményt. Arra is van lehetőség, hogy - a közösség erejét felhasználva - mindenki tájékoztassa az ismerőseit az alkalmazásról, invitálja őket az applikáció használatára.

Hozzákapcsoltuk a tartalmainkat és a forrásainkat a Facebook Egészségügyi Prevenciós eszközéhez, hogy ösztönözzük az amerikaiakat arra: tegyék meg az első lépést a vérnyomásuk, vércukorszintjük és koleszterinértékeik szinten tartásához. Hisz köztudott, hogy ha ezek az értékek egészséges szinten vannak, az nagymértékben hozzájárul a hosszabb, egészségben eltöltött élethez, valamint csökkenti a szívroham és a stroke kockázatát - mondta Dr. Eduardo Sanchez, az AHA prevenciós orvosigazgatója.

Titkos vagy nyilvános?

"Az egészség személyes ügy, ezért az információbiztonságot kezdettől fogva nagyon komolyan vesszük" - mondta Dr. Freddy Abnousi, a Facebook egészségügyi kutatásainak vezetője. Ez az eszköz nem ad hozzáférést sem a Facebooknak, sem az egészségügyi szervezeteknek a személyes laboreredményekhez.

A közösségi médiának közvetlen hatása lehet az emberek egészségügyi döntéseire, mint például egy másik orvos véleményének kikérése vagy egy másik ellátó intézmény felkeresése - áll a PricewaterhouseCoopers kutatásában. Ez különösen érvényes azokra az emberekre, akiknek krónikus betegségük van, vagy fogyókúrázni, edzeni szeretnének, esetleg le akarják küzdeni a stresszt. Tehát egy globális közösségi média platform, amelyen rengetegen töltenek el órákat naponta, a prevenció természetes színtere - a 21. században pedig adja magát, hogy ezt a felületet is kihasználják a szakértők a betegek elérésére, illetve ott hiteles információkkal vegyék fel a küzdelmet az álhírek ellen.

Nincs minden ingyen! A legtöbb szűrés az Egyesült Államokban ingyenesen elvégezhető. Érdekesség, hogy azok számára, akiknek nincs egészségbiztosítása, olyan szövetségi támogatású egészségügyi központokat ajánl az applikáció, amelyek mindenkit ellátnak attól függetlenül, hogy tudnak-e fizetni vagy sem.

"A szívbetegség a világ női és férfi lakosságának első számú gyilkosa, ám a legtöbb ilyen eset 100 százalékban megelőzhető lenne. Ha a prevenciós emlékeztetők azokon a platformokon is megjelennek, amelyekhez az emberek naponta használnak, akkor olyan eszközt adunk a kezükbe, amelynek segítségével proaktív módon tudnak gondoskodni a szívük egészségéről is" - tette hozzá Dr. Richard Kovacs, az Amerikai Kardiológusok Kollégiumának elnöke.