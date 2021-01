Oltás után nagyobb biztonságban lesznek a szívbetegek

A SARS-CoV-2 által okozott fertőzést bárki elkaphatja. Azonban míg az egészséges népesség nagy részében enyhe tünetekkel jelentkezik a betegség, addig a szívbetegeknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki (súlyos) tünetek afertőzésesetén, illetve sokkal rosszabb állapotba kerülhetnek azokhoz képest, akik nem szívbetegek.

"A legtöbb COVID-19-fertőzöttnek enyhe tüneteik vannak, például torokfájás, köhögés, különböző fájdalmak és láz, de néhány betegnél (legfeljebb az esetek 5 százalékában)tüdőgyulladásalakul ki. Egyelőre még nem vagyunk biztosak abban, hogy a szívbetegek könnyebben kapnak-e tüdőgyulladást COVID-19 fertőzés esetén, bár ez valószínű, mert más vírusfertőzés következtében, például influenza esetén is hajlamosak a tüdőgyulladásra" - olvasható az Európai Kardiológiai Társaság összefoglalójában.

A szívbetegek számára az oltás által nyújtott védelem különösen ajánlott! Kép: GettyImages

Megnövekszik a kockázat

A vírusfertőzés hatásaiból kiindulva van kockázat arra is, hogy az érelmeszesedés miatt kialakuló plakkok (zsírlerakódások) felszakadhatnak a szívkoszorúerekben, és ez szívkoszorúér-betegséget (szívinfarktust) okozhat. Ha valaki koronavírus-fertőzés esetén erős mellkasi diszkomfortérzést tapasztal, azonnal hívjon mentőt!

A súlyos gyulladás súlyosbíthatja a szívritmuszavart, de akár pitvarfibrillációt is kiválthat néhány embernél.

A vírusfertőzés okozta akut gyulladás ronthatja a szívműködést és a veseműködést is.

Egyelőre ezen problémák megelőzésére egyedül a betegség elkerülése a biztos megoldás - az itthon lassan a betegek számára is elérhető közelségbe kerülő vakcinákkal. Addig pedig (és azután is) szigorúan be kell tartani az előírásokat, hogy a már felsorolt óvintézkedésekkel megakadályozzuk vagy csökkentsük a megfertőződés kockázatát.

Magasabb halálozási kockázat

Életmentő hívás! Fontos: ha úgy érezzük, hogy otthon nehézkes a tünetek kezelése, kérjünk orvosi segítséget, különösen akkor, ha légzési nehézségünk van!

Eddig úgy tudjuk, hogy az idős kor és a meglévő háttérbetegségek - mint például a szívbetegség - számítanak halálos kockázatnak. Mindenesetre fontos hangsúlyozni, hogy a legtöbb betegnek - még azoknak is, akiknek szívbetegségük van - enyhe tüneteik vannak, és teljesen felépülnek a betegségből - olvasható az ESC oldalán. Ha bizonytalan, akkor kérdezze meg a háziorvosát vagy kardiológusát, hogy milyen gyógyszert használhat biztonságosan a láz vagy afájdalomkezelésére.

Jótanácsok

Vannak olyan biztonsági intézkedések, amelyeket mindenkinek meg kell tennie a kockázat csökkentésére. A szívbetegeknek a következőket kell szigorúan betartaniuk:

Kerüljék a beteg embereket;

Ha lehetséges, mindenkitől tartsanak másfél-két méter távolságot;

Naponta több alkalommal mossanak alaposan kezet szappannal, meleg vízzel, legalább 20 másodpercig;

Takarják el zsebkendővel a szájukat, ha köhögnek, vagy köhögjenek a könyökhajlatukba;

Takarják el zsebkendővel az orrukat és a szájukat, ha tüsszentenek, vagy tüsszentsenek a könyökhajlatukba;

Ne érintsék meg a szemüket, orrukat vagy szájukat;

Tisztítsák sűrűn alkoholtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy háztartási mosószerrel a gyakran megérintett felületeket, mint például az ajtókilincseket, a fogantyúkat, a gépjármű kormányát, a villanykapcsolókat;

Maradjanan otthon, amennyire lehetséges, dolgozzanak otthonról, ha van erre mód;

Ha lázasak lennének (37,8 °C-nál magasabb a testhőmérsékletük), köhögnek és mellkasi fájdalmaik vanak, akkor vonuljanak önkéntes karanténba.

Oltás - mindenkinek hasznos?

"Fontos lenne, hogy élve a lehetőséggel, minél többen felvegyék az oltást a saját és mások egészsége érdekében, hisz ez az egyetlen módja annak, hogy a járványt belátható időn belül megállítsuk és visszatérjünk a megszokott, normális életünkhöz. Az egészségügyi dolgozók és a szívbetegek számára az oltás által nyújtott védelem különösen ajánlott!" - hívta fel a figyelmet a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke és főtitkára azt követően, hogy megkapták a COVID-elleni védőoltást.

Prof. Dr. Csanádi Zoltánt, az MKT elnökét, valamint Prof. Dr. Járai Zoltánt, az MKT főtitkárát a jelenleg leginkább elérhető Pfizer/BionTech vakcinával oltották be. Mint a legtöbb oltott esetében, náluk sem jelentkezett jelentős mellékhatás. "A vakcinát mind az amerikai, mind az európai gyógyszer hatóság engedélyezte, annak a vizsgálatnak az eredményei alapján, amelyet összesen 44 ezer emberen végeztek. A bevont személyek fele vakcinát, fele placebót (hatóanyag tartalom nélküli oltás) kapott, az eredmények a vakcina 90 százalék feletti hatékonyságát igazolták (a vakcináktól megkövetelt minimum hatékonyság 50 százalék.). Súlyos mellékhatásról nem számoltak be, több éves után követés eredményei természetesen nem állnak rendelkezésre" - tették hozzá a kardiológusok.

"Ez az oltás vírust sem gyengített, sem elölt formában nem tartalmaz, ezért lehetetlen megfertőződni általa. Allergiás jelenségek nagyon ritkán kialakulhatnak, mint bármilyen gyógyszer, akár egy fájdalom csillapító tabletta esetén is, egy felkészült orvosi team azonban a súlyos allergiás eseteket is képes biztonságosan ellátni, maradandó egészség károsodással ilyenkor sem kell számolni" - hívta fel a figyelmet Dr. Csanádi Zoltán, az MKT elnöke.

"Az oltások után a szívbetegek nagyobb biztonságban érezhetik magukat, és az oltás azoknak is ajánlott, akiknek a környezetében védendő személyek élnek, mert a vírus terjedését annál jobban tudjuk gátolni, minél kisebb eséllyel talál olyan embereket, akikben szaporodhat. Regisztráljanak a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon, hogy élni tudjanak a védelemmel" - tette hozzá Dr. Járai Zoltán, az MKT főtitkára.