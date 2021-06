Négylábú vérnyomáscsökkentők: mutatjuk, hogyan hatnak

Közismert, hogy szorongás, feszültség, stressz hatására olyan hormonális változás indul bea szervezetben, amely felgyorsítja a szívverést, szűkíti az ereket, emiatt pedig megemelkedik a vérnyomás is. A kiugró vérnyomás tüneteket is okozhat: orrvérzés, rossz közérzet, látás- és beszédzavar,fejfájásjelentkezhet. Mindazonáltal tünetmentesen is előfordulhat akár 200-as felső érték is. Ha a stresszhelyzet gyakori, tartós, akkor magasvérnyomás-betegség alakulhat ki, aminek hosszú távon súlyos szív- és érrendszeri következményei lehetnek.

A házikedvencek amagas vérnyomásterápiájában is hasznosak lehetnek. Fotó: Getty Images

Egy, a Buffalói Egyetem weboldalán bemutatott tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a macskák és kutyák jobban kontrollálják a vérnyomást, mint egyes vérnyomásgyógyszerek. A vizsgálatba 24 brókert vontak be, akik átlagos nyugalmi vérnyomásértéke 160/104 Hgmm volt. A vérnyomáscsökkentő kezelésnek köszönhetően ez az érték átlagosan 123/83 Hgmm-re csökkent. A kezelés előtt stresszteszt hatására az alanyok pulzusszáma átlagosan 21-gyel emelkedett percenként, a szisztolés és a diasztolés vérnyomásértékük pedig egyaránt 18-18 Hgmm-el. Ezek voltak a kiinduló értékek.

A kísérlet megkezdésekor a részvevők véletlenszerűen kiválasztott felének egy kutyát vagy macskát adtak házikedvencként a vérnyomáskezelés kiegészítéseként. Hozzá kell tenni, hogy a kutatásban részt vevő mindegyik bróker több mint öt éve egyedül élt, és a kísérletet megelőző öt évben nem volt se kutyájuk, se macskájuk.

Azt már több kutatás is bizonyította, hogy egy szeretett háziállat nyugtató hatást gyakorolhat a vérnyomásra és a szívritmusra, amikor a gazdit mentális vagy fizikai stressz éri. Több vizsgálatban is kimutatták, hogy a háziállattartás még az emberi társaságot is helyettesítheti, és a baráti támogatáshoz hasonló élettani előnyöket biztosíthat az egyedül, gyakran elszigetelten élő idős nők számára.

Fél évvel később a vizsgálati alanyokat újra megvizsgálták. Azt találták a kutatók, hogy stressz hatására a vérnyomásszint a kísérlet előtti szintig emelkedett az állatot nem tartó brókerek körében. Ehhez képest az állattartó brókerek vérnyomása stressz hatására csak fele akkora mértékben emelkedett, mint a kisállat nélkül élő csoporté.