Íme az ételek, amelyek óvják a szívünket

Fontos tudni, hogy csupán étkezéssel sem megelőzni, sem gyógyítani nem lehet a keringési betegségeket. Ám a táplálkozásnak hatása van az egészségünkre, és az élelmiszerekben lévő összetevők lehetnek pozitív vagy negatív hatással egy adott betegségre.

A spárga

Természetes folsavforrás a spárga, a vitamin pedig segít megelőzni a homociszteinnek nevezett aminosav felhalmozódását. A túl magas homociszteinszint kapcsolatba hozható olyan szív- és érrendszeri betegségek kockázatemelkedésével, mint a szívkoszorúér-betegség vagy a stroke.

A szívünk is sokat profitál abból, hogy mit eszünk. Fotó: GettyImages

A bab, a borsó, a csicseriborsó és a lencse

A hüvelyesek határozottan csökkentik az alacsony sűrűségű koleszterin (LDL koleszterin) vagy más néven a "rossz koleszterin" szintjét. Emellett a hüvelyesek gazdagok rostban, növényi fehérjében és antioxidáns polifenolokban, és ezek az anyagok jótékony hatással vannak a szívünkre és a teljes szervezetünkre.

A bogyós gyümölcsök

Tele vannak antioxidáns polifenolokkal a bogyók is, és ez csökkenti a szívbetegségek kockázatát. A bogyók gazdagok rostban, folsavban, vasban, kalciumban, A- és C-vitaminban, és alacsony a zsírtartalmuk is.

A brokkoli

Vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint a párolt brokkoli rendszeres fogyasztása csökkentheti a koleszterinszintet és képes megelőzni a szívbetegségeket.

A chia- és lenmag

Ezek a magok gazdagok növényi omega 3 zsírsavakban, alfa-linolénsavban. Az omega 3 zsírsavaknak számos jótékony tulajdonságuk van, például segítenek csökkenteni a trigliceridszintet, az LDL koleszterin szintjét és az összkoleszterinszintet is. A vérnyomást is mérséklik, valamint csökkentik az érfalakon kialakuló zsírlerakódások esélyét is. Az omega 3 zsírsavak hozzájárulnak a szívrohamot okozó trombózis vagy ritmuszavar kockázatának minimalizálásához.

Az étcsokoládé

Az étcsokoládé a ritka példája azoknak az élelmiszereknek, amelyek jó ízűek és egészségesek is (ha kis mennyiségben fogyasztjuk). A kutatók már biztosak abban, hogy az étcsokoládé véd azérelmeszesedésellen, ez az artériák falán kialakuló lerakódás, ami növeli a szívroham és a stroke kockázatát. Az étcsokoládé az érelmeszesedéshez vezető két folyamatot képes megelőzni: az artériák megkeményedését és a fehérvérsejteknek az artériákhoz és a véredények falához való tapadását. Mi több, a kutatások azt is bebizonyították, hogy ha növelik az étcsokoládé flavonoidtartalmát - ez az az összetevő, amelyik olyan finommá és kívánatossá teszi az étcsokit -, akkor az nem csökkenti a védőhatását.

A kávé

A kávé is a "túl jó, hogy igaz legyen" csoportba tartozik. Egy nemrégiben közzétett kutatás eredménye szerint a rendszeres kávéfogyasztás csökkenti a szívelégtelenség és a stroke kialakulásának a kockázatát. Azt azonban fontos tudni, hogy ez a kutatás csak a tényezők összefüggését mutatta ki, de az okokra nem tudott következtetni.

Az omega-3-ban gazdag halak

A halak gazdag forrásai a szívműködést segítő omega-3 zsírsavaknak, és ugyanakkor alacsony a telített zsírsavtartalmuk is. A szívbetegeknek vagy a szívbetegségek szempontjából veszélyeztetetteknek gyakran ajánlják, hogy egyenek sok halat, hogy növeljék az omega-3 zsírsavak bevitelét; mindezt azért ajánlják, mert az omega-3 csökkenti a valószínűségét a szabálytalan szívritmus kialakulásának és az artérián lerakódó plakkok növekedési ütemét is lassítja. Az Amerikai Szív Társaság (AHA) ajánlása szerint legalább hetente kétszer kellene adagonként 100 gramm zsíros halat ennünk: lazacot, makrélát, heringet, tavi pisztrángot, szardíniát vagy tonhalat.

Az egyik legegyszerűbb életmódbeli elem, amelyből a szívünk is sokat profitál, az az, hogy figyelünk arra, hogy mit eszünk. Ezen túlmenően persze még rengeteg mindent tennünk kell a szívünk egészségének megtartásáért és a betegségeinek a megelőzéséért. Ütemezzük be az éves kardiológiai kontrollvizsgálatokat, naponta végezzünk testedzést, hagyjuk abba a dohányzást, valamint igyekezzünk csökkenteni a napi stresszt.