Így teszi tönkre a szívet a tévézés

A kutatás első ízben utalt rá, hogy a halálozási kockázat és a hosszas tévézés összefüggéseinek több mint 15 százalékáért a C-reaktív protein (CRP) és a fibrinogén-szint lehet a felelős - ezt igazolják a laboratóriumi vizsgálatok.

Magas CRP kontra szívbetegség

Több kutatás is igazolta, hogy magas CRP mellett fokozott a szívinfarktus kockázata. Az egyik amerikai szakmai társaság a 2 milligramm/liter értéket tekintik határértéknek, a tartósan ennél magasabb CRP-szint növeli a szívbetegség kialakulásának veszélyét. Ha ez a laboreredmény szívroham vagy kardiológiai beavatkozás utáni, akkor a terápia erősítésére lehet szükség.

Dr. Mark Hamer, a National Centre for Sport and Exercise Medicine munkatársa és kollégái szerint azt már korábbi kutatások is igazolták, hogy a hosszas ülés aktiválja a szervezet gyulladásaival kapcsolatba hozható géneket. A halálozási kockázat legerőteljesebb előrejelzője a fibrinogén volt, ennek valószínűleg az érbetegségekkel, különösen a mélyvénás trombózissal kapcsolatban is van jelentősége. A fibrinogén magasabb szintje (>3,43 g/l) többek között szív-és érrendszeri megbetegedéssel hozható összefüggésbe.

Több mint 8000 személy adatait elemezték

A kísérlet adataiból kiderült, hogy ha hosszabb időt töltünk ülve, a plazma-fibrinogén szintje megemelkedik, az aktívan töltött szünetek idején viszont ez csökkenthető. Bár a kutatók megjegyezték, hogy a tanulmány szerkezetéből adódóan nem lehetett meghatározni a tévézés és a gyulladást jelző biomarkerek közötti időleges kapcsolatot, korábbi kutatások már mutattak ki összefüggést a tévénézés és a gyulladás-biomarkerek változásai között.

A tudósok az ELSA elnevezésű brit vizsgálat 8451 résztvevőjének adatait elemezték. A résztvevők átlagos életkora 64,8 év volt, és tévézési szokásaikat önbevallás alapján mérték fel. Ezen kívül kikérdezték őket a dohányzással, esetleges krónikus betegségeikkel és depressziós tüneteikkel kapcsolatban is, felvették méreteiket, megmérték a vérnyomásukat, és a gyulladásos, illetve anyagcserével kapcsolatos biomarkerek egész sora szempontjából elemezték vérmintáikat. Adataikat egészen 2012 februárjáig összevetették az Egyesült Királyság egészségügyi rendszerének halálozási adataival.

A legtöbbet tévézők napi 6 óránál is többet töltenek a képernyő előtt, erről a résztvevők 29.1 százaléka számolt be. Ők többségében nők voltak, illetve dohányosok, akik mozgásszegény életmódot éltek és valamilyen krónikus betegségben, depresszióban vagy valamilyen fogyatékosság miatt szenvedtek.

A hosszas tévézésről beszámolók ezen kívül nagyobb eséllyel voltak elhízottak, mint a kevesebbet tévézők, a vizsgálat során pedig a biomarkerek is kevésbé kedvező képet mutattak az esetükben.

Magasabb kockázat

A kutatási eredmények szerint a hosszasan tévézők nagyobb eséllyel haltak bele valamilyen daganatos, illetve szív- és érrendszeri betegségbe. Egyelőre nincs magyarázat arra, hogy a tévénézés miért ártalmasabb az egészségre, mint az ülőmunka.