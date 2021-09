Időseknél így is csökkenthető a koleszterinszint

Az Amerikai Szív Társaság Circulation című folyóiratában publikált, friss kutatási eredmények szerint a kutatók azt figyelték meg, hogy azok az emberek, akik legalább két éven keresztül mindennap megesznek körülbelül egy maréknyi diót, azoknak kis mértékben csökkent az LDL-, más néven "rossz" koleszterinjük értéke. Tudni kell, hogy az LDL-részecskék számának növekedésével a szív- és érrendszeri betegségek kockázata is nő.

Napi fél marék diót kellene megennünk. Fotó: Getty Images

Az LDL-koleszterinre hat

Azt már korábbi kutatások is kimutatták, hogy a dió gazdag ómega-3 zsírsavakban, és ezért a diófogyasztás összefügg a szívbetegségek ritkább előfordulásával. Ez érvényes a mogyorófélékre is. "Ez az egyik oka annak, hogy a dió csökkenti az LDL-szintet, azonban most már van egy másik magyarázatunk is erre: a dió javítja az LDL-részecskék minőségét" - mondta a tanulmány társszerzője, dr. Emilio Ros, aki a Barcelonai Klinika és Kórház Endokrinológiai és Táplálkozási Szolgálat Lipid Klinikájának igazgatója.

"Az LDL-részecskéknek különböző méretük van. A kutatásokból megtudtuk, hogy a kicsi és sűrű LDL-részecskék gyakran vannak kapcsolatban az érelmeszesedéssel, amikor zsíros plakkok rakódnak le az artériák falán. A kutatásunk azonban túlmegy az LDL-koleszterinszint vizsgálatán, és komplex képet ad az összes lipoproteinről, valamint arról is beszámolunk, hogy a napi diófogyasztás hatására csökken a szív- és érrendszeri betegségek kockázata" - mondta a szakértő.

Napi fél börgényi dió a kulcs

A kutatásban, amit a Kaliforniai Dióbizottság támogatott, 708 felnőtt vett részt, akik 63 és 79 év közöttiek voltak, és két csoportra osztották őket. Az egyik csoportnak két éven keresztül fél bögrényi dióval egészítették ki a napi étrendjét. A másik csoport nem evett diót. A páciensek a spanyolországi Barcelonában és a kaliforniai Loma Lindában éltek.

A két év leteltével a kutatók ellenőrizték a páciensek LDL-koleszterinjét. Megmérték a teljes LDL-szintet, az LDL-részecskék koncentrációját és méretét is, mert így sokkal pontosabb képet kaptak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatáról. Összesen 628 személy fejezte be a kutatást, nekik felállították a teljes lipoprotein-profiljukat, és azt figyelték meg, hogy a diófogyasztók LDL-szintje átlagosan 4,3 mg/dl értékre csökkent. Azt is megfigyelték, hogy a teljes LDL-szint 4,3 százalékkal, míg a kis méretű részecskék értéke 6,1 százalékkal csökkent. A csökkenés nagyobb mértékű volt a férfiaknál, akiknek az LDL-értéke 7,9 százalékkal csökkent, míg a nőknek csupán 2,6 százalékkal mérséklődött ez az érték. Az eredmény független volt attól, hogy a páciensek a dión kívül mit ettek és hogy hol éltek.

Bár az LDL-csökkenés nem volt hatalmas mértékű, de dr. Ros szerint a kutatás végére a páciensek teljes koleszterinszintje átlagosan már normális volt, mert hozzávetőlegesen a felük koleszterincsökkentő kezelést is kapott. "Azoknak a személyeknek jelentősebben csökkent a dióevéstől az LDL-koleszterinértékük, akiknek eleve magasabb volt az összkoleszterinszintjük." A dióevő csoport közepes sűrűségű lipoproteinjének - vagy röviden IDL-jének - értéke is csökkent. Az utóbbi évtizedekben az IDL-t - ami az LDL előfutára - újabb önálló szív- és érrendszeri kockázati tényezőnek tartják.

Dr. Ros szerint az egészséges zsírokban gazdag dió potenciális testsúlynövelő hatása miatti aggodalom ellenére a kutatásban résztvevő dióevő csoport tagjai nem szedtek fel súlyfelesleget. "Ha minden nap megeszünk egy maréknyi diót, akkor rendkívül egyszerűen tudjuk csökkenteni a szív- és érrendszeri kockázatunkat" - emelte ki.