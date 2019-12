Halálos veszély az influenza

Tény, hogy az influenzának lehetnek szövődményei, kialakulhat például bakteriális tüdőgyulladás, vagy a már meglévő betegségek - például a krónikus szívbetegségek - is rosszabbodhatnak emiatt. Atüdőgyulladása szerv fertőzéses megbetegedése, amely megakadályozza a tüdőt abban, hogy elegendő oxigént szállítson a vérbe, emiatt a szív túlfeszített munkára kényszerül. Ebben az esetben a betegek stroke-kockázata is megnő.

Az influenza szövődményei halálosak is lehetnek. Fotó: iStock

"Ilyenkor nagyobb stressznek van kitéve a szívünk. A szokásosnál sokkal intenzívebb munkával kell a vért a tüdőn keresztülpumpálni" - mondta Dr. Donna Arnett, Ph.D, a birminghami Alabama Egyetem epidemiológus professzora és az Amerikai Szív Társaság volt elnöke. A potenciális szövődmények miatt - amelyek halálosak is lehetnek, ha az érintett már eleve beteg -, az influenza elkerülése még fontosabb a szívbetegek és az idősek körében - mondta az epidemiológus.

Kezdődik!

Az influenzaszezon Magyarországon általában decemberben indul és általában a tavasz kezdetéig, közepéig tart. Bár a legtöbb ember összekeveri az egyszerű náthát és a felsőlégúti fertőzéseket az influenzával, ha tényleg influenzásak leszünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tüneteink sokkal súlyosabbak az előbb említett betegségekhez képest. Az influenza hirtelen tör ki, és lázat, hidegrázást, köhögést, torokfájást, orrfolyást és orrdugulást, izom- és testfájdalmat, fejfájást és levertséget okoz. A gyermekeknél gyakori, hogy az influenza hányással és hasmenéssel is jár.

Évente ismételni kell! Az évenként megismételt influenza-védőoltás segít védekezni a fertőző betegség ellen, amelyet az influenza vírusok okoznak. Az influenzavakcina az adott évben terjedő influenzatörzs ellen nyújt védelmet.

A szívbeteg és a stroke-on átesett pácienseket a tüdőgyulladás (pneumococcus) ellen is immunizálni kell, kivéve, ha rosszul reagálnak a vakcinára - mondta Dr. Arnett. A pneumococcus elleni oltás ismétlésére is szükség lehet - az újraoltást ugyanakkor minden esetben érdemes átbeszélni az orvosunkkal, mert ezt befolyásolhatja az életkorunk és a korábbi védőoltások is.

Az Amerikai Szív Társaság és az Amerikai Kardiológus Kollégium tudományos ajánlása szerint a szív- és érrendszeri betegeket, a koszorúérbetegségben és más érbetegségben szenvedőket évenként be kell oltani influenza ellen. "Nagyon biztonságos vakcináról van szó" - mondta Dr. Arnett, és hozzátette, hogy a kedvezőtlen reakciók nagyon ritkák. Előfordul, hogy az oltás beadásának a helye fájdalmas marad még egy ideig.

Az influenzaoltás beadása után már egy héttel kialakulhat az immunitás, de két hét múlva már biztosan, majd négy hét múlva éri el a csúcsát az immunreakció. Az védőoltást már ősszel lehetett kérni, de még most, a szezon kezdetekor is érdemes beoltatni magunkat.